¡Oficial! Guillermo Ochoa se coloca en equipo europeo

Guillermo Ochoa encontró un nuevo equipo dentro del viejo continente. El canterano del América es nuevo jugador del AEL Limassol FC, equipo de la Primera División de Chipre, quien anunció el fichaje por medio de sus redes sociales.

Con la llegada de 'Memo' al club grecochipriota será su séptima aventura dentro del balompié europeo. Ochoa militó en los siguientes clubes: Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana y AVS.Por medio de un extenso comunicado, el conjunto de la isla agregó que llegaron a un principio de acuerdo con el veterano cancerbero, a falta de aprobar los exámenes médicos. De igual forma, el conjunto agregó la extensa carrera del futbolista mexicano.

Guillermo Ochoa | MEXSPORT

El mensaje del nuevo club

Por medio de un extenso comunicado, el conjunto de la isla agregó que llegaron a un principio de acuerdo con el veterano cancerbero, a falta de aprobar los exámenes médicos. De igual forma, el conjunto agregó la extensa carrera del futbolista mexicano.

"La Asociación Atlética de Limassol se complace en anunciar el acuerdo de principio con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, que se activará con la condición de que el futbolista pase con éxito los exámenes médicos necesarios", se lee el comunicado.

El anuncio | ael_fc_official

¿Quién es el AEL Limassol FC?

El club se fundó en el año de 1930, por lo que es uno de los equipos más antiguos de Chipre. Su historia está marcada por diferentes altibajos y problemas económicos, pero siempre salieron avantes.

El club tuvo una sequía impresionante, pero logró volver a la cima del futbol chipirota en 2012, año en que la institución ganó un nuevo trofeo tras 23 años de ausencia. De igual forma, en años pasados tuvieron breves participaciones en Europa League.

Guillermo Ochoa | MEXSPORT