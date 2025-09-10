Fallece Paul Baccaglini, ex presidente del Palermo FC

El mundo del futbol italiano está de luto. Paul Baccaglini, expresidente del Palermo FC, actual equipo de la Serie B, fue hallado sin vida en su domicilio de Milán a los 41 años de edad, según confirmaron medios locales y el propio club siciliano.

De acuerdo con los primeros reportes, fue su pareja quien descubrió el cuerpo. Los Carabineros acudieron de inmediato y abrieron una investigación; sin embargo, las autoridades señalaron que, según los indicios iniciales, se trataría de un suicidio.

Falleció a los 41 años | X

“El Palermo FC, junto con el presidente Dario Mirri y toda la familia del City Football Group, expresan sus condolencias por el prematuro fallecimiento de Paul Baccaglini, presidente del US Città di Palermo durante los últimos meses de la temporada 2016-17”, publicó el equipo en sus redes sociales.

Paul Baccaglini: de los medios a la presidencia del Palermo

Nacido en Chicago, Estados Unidos, Paul Baccaglini comenzó su vida deportiva en el baloncesto, llegando a competir en la Serie B italiana. Más tarde se consolidó en los medios de comunicación, primero en la radio y después en la televisión, donde su estilo desenfadado y carismático le dieron gran popularidad.

Confirmaron su muerte | X

En 2017, tras la cesión anunciada por Maurizio Zamparini, Baccaglini asumió la presidencia del Palermo FC. Su llegada fue vista como una oportunidad de renovación para el club, aunque el proyecto no prosperó debido a la falta de garantías económicas. Apenas cinco meses después, presentó su dimisión.

A pesar de su breve gestión, dejó huella en los aficionados. En una rueda de prensa llegó a mostrar un tatuaje del escudo del Palermo en su pecho, realizado en una noche de celebración, como símbolo de su compromiso con el equipo.

Falleció esta semana | X