Cristiano Ronaldo y su promesa a Dominik Szoboszlai

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha. El delantero portugués tuvo un emotivo gesto con Dominik Szoboszlai, estrella del Liverpool y capitán de la Selección de Hungría, tras el enfrentamiento de ambas selecciones en la clasificación rumbo a la Copa del Mundo.

El encuentro se disputó en Budapest, donde Portugal se impuso 3-2 a Hungría. Al finalizar el partido, Szoboszlai intercambió su camiseta con Cristiano Ronaldo, pero el histórico atacante luso ya había entregado la suya a otro jugador. Sin embargo, CR7 le hizo una promesa al mediocampista húngaro de cara a su próximo enfrentamiento.

Quería el jersey de su ídolo | AP

En un video compartido en redes sociales se puede ver al futbolista húngaro en los vestidores del Puskas Arena de Budapest. En ese momento aparece Cristiano Ronaldo para intercambiar palabras con el capitán húngaro. En el video se alcanza a escuchar que Ronaldo le promete su jersey para cuando se vuelvan a enfrentar en las Eliminatorias

El recuerdo que se volvió viral

Previo al encuentro, en redes sociales circuló una imagen que emocionó a los aficionados: una fotografía de 2009 en la que un joven Dominik Szoboszlai, siendo niño, salía al campo acompañado de Cristiano Ronaldo como parte del protocolo de aquel entonces.

En ese partido, Ronaldo ya era capitán de la selección de Portugal, mientras que Szoboszlai apenas daba sus primeros pasos en el futbol. Años después, el destino los volvió a reunir, ahora como líderes de sus respectivas selecciones nacionales.

Le prometió el jersey | AP