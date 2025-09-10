¡Icónica! Watford lanza jersey especial en honor a Elton John

El equipo inglés hizo estallar a los aficionados de la música y del club con el nuevo uniforme

David Torrijos Alcántara
10 de Septiembre de 2025
¡Icónica! Watford lanza jersey especial en honor a Elton John | X: @WatfordFC

Watford, equipo presidido por el famoso cantante Elton John, utilizará un uniforme especial en honor a él para el próximo partido del club ante Blackburn Rovers en la Segunda División de Inglaterra.

X: @WatfordFC

El diseño de Watford inspirado en Elton John 

La playera, en tono azul, solo se usará para el partido ante Blackburn Rovers. Esto será un homenaje para el cantante, quien se convirtió en presidente del club en 1976 tras años de ser aficionado del club desde pequeño.

En la parte de atrás de la camiseta lleva una leyenda de su pieza “Your Song”: “How Wonderful Life is while you’re in the World”, mientras que en la zona delantera tiene una insignia “Happy Hornet”, diseñada por el propio cantante.

X: @WatfordFC

Elton John participó en la creación del diseño 

De acuerdo con el equipo, Elton John participó directamente para diseñar la camiseta, con especial inspiración en el álbum “Diamonds”. La camiseta generó reacciones positivas entre aficionados tanto del club como del artista.

Además, el club anunció que la camiseta edición especial podrá ser comprada con o sin patrocinio, el cual es una casa de apuestas. La afición ya está lista para agregar a su colección una playera histórica. 

X: @WatfordFC

