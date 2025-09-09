¿Suspendido para el Mundial? Estrella de Argentina recibe castigo de CONMEBOL

La Selección Argentina cerró las Eliminatorias de CONMEBOL con una derrota ante Ecuador y con una noticia preocupante para Lionel Scaloni: la expulsión de Nicolás Otamendi, que podría dejarlo fuera del debut en la Copa del Mundo 2026.

Nicolás Otamendi fue expulsado | AP

Corría el minuto 31’ cuando el central argentino detuvo un mano a mano en los linderos del área, acción que el árbitro sancionó con tarjeta roja directa. La falta evitó una ocasión clara de gol, pero también le costó al capitán de la defensa albiceleste una suspensión automática.

¿Se pierde el Mundial?

El reglamento de CONMEBOL es claro: cualquier sanción de la última jornada de Eliminatorias debe cumplirse en el siguiente partido oficial de la selección. Para la mayoría de los equipos, ese duelo será en el Mundial de 2026, lo que pondría en riesgo la participación de Otamendi en el primer compromiso.

Otamendi recibirá un partido de suspensión | AP

Sin embargo, Argentina tiene una carta a su favor: la Finalissima. Como campeón de CONMEBOL, la Albiceleste tiene pactado un enfrentamiento ante España, monarca de la UEFA, en marzo de 2025. Al tratarse de un partido reconocido por FIFA como oficial, Otamendi podría cumplir su sanción allí y llegar libre de castigos al debut mundialista.

Finalissima en duda

A pesar del acuerdo entre la AFA y la RFEF, la Finalissima aún no está confirmada oficialmente. No hay fecha ni sede definida, lo que deja abierta la posibilidad de que no se dispute. De ser así, la sanción de Otamendi tendría que cumplirse directamente en el Mundial 2026, lo que representaría una baja sensible para la defensa argentina en el arranque del torneo.

Otamendi pagará suspensión en Finalissima o el Mundial | AP