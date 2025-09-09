¿El heredero de Messi? Franco Mastantuono llevará el 10 con Argentina

Estrenará número. Argentina se alista para su último partido de las Eliminatorias de la Conmebol, en las que, a pesar de ya estar clasificada al Mundial 2026 como líder, la Albiceleste se medirá a Ecuador para cerrar su participación. Para este encuentro habrá un cambio importante pues el equipo tendrá un nuevo 10.

Durante los últimos 15 años nos hemos acostumbrado a ver que el jersey número 10 de la Selección Argentina sendo acompañado por el apellido 'Messi', pues el histórico futbolista y capitán del equipo se adueñó del número desde que Juan Román Riquelme lo dejó libre en el 2009. Hoy, sin embargo, tendrá un nuevo portador.

Messi no jugará ante Ecuador

Messi no estará para el el duelo ante Ecuador pues, luego de lo que fue victoria 3-0 sobre Venezuela. El capitán, luego de su doblete y con la Selección Argentina ya clasificada al Mundial, anunció que volvería a Miami para enfocarse en sus compromisos con Inter: "Nos jugamos la MLS".

Ante esto, el 10 del equipo quedó disponible para el duelo ante Ecuador, y aunque el equipo aún contaba con jugadores como Julián Álvarez, Tiago Almada, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, el número terminó yendo al joven Franco Mastantuono.

Otros 10 de Argentina

Cabe destacar que, Mastantuono no ha sido el único que ha vestido el 10 desde que Messi decidió tomar el número. Paulo Dybala, Ángel Correa, Ángel Di María, Javier Pastore, Éver Banega y Sergio Agüero también lo han utilizado en al menos un partido durante los últimos 15 años.

Ahora, aunque iniciará el duelo ante la Tricolor en la banca, el nuevo delantero del Real Madrid disputará su primer partido con el jersey 10.

