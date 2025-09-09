Mundial 2026: ¿Cómo se jugará el repechaje para la Copa del Mundo?

Se están terminando las eliminatorias de cara al arranque de la Copa del Mundo, cada vez quedan menos lugares y hay selecciones que, con lo último, buscarán amarrar un lugar para la justa veraniega vía repechaje continental, que se jugará en la fecha FIFA del próximo mes de marzo.

Para el Mundial 2026 se abrieron más cupos, pasando de 32 a 48 selecciones, seis de esos países estarán jugando un Playoff para saber quienes serán los equipos que completarán la fase de grupos, dos de esos lugares son para Concacaf.

Los otros cuatro están repartidos entre la confederación de África (1), Conmebol (1), Confederación Asiática (1) y un lugar más de Oceanía, el cual ya está confirmado para Nueva Caledonia.

Las seis selecciones se dividirán de acuerdo al ránking FIFA, las cuatro peores rankeadas jugarán un partido de Semifinales, las dos mejores posicionadas en el listado esperarán a los ganadores de esas Semifinales para definir a las dos selecciones que completarán la fase de grupos de la Copa del Mundo del 2026.

¿Cuándo se jugará el repechaje?

Una vez que las seis selecciones estén calificadas al repechaje, el Playoff se jugará en la Fecha FIFA del próximo mes de marzo (del 23 al 31) los encuentros de esta fase se jugarán en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

UEFA con repechaje interno

La confederación europea tiene su propio repechaje, la UEFA da 12 lugares directos a la Copa del Mundo y da los últimos cuatro mediante un Playoff.

Los primeros 12 de cada grupo de la clasificación van directo al Mundial, los 12 segundos mejores y los cuatro mejores clasificados en la Nations League son los que buscarán los últimos cuatro boletos para la Copa del Mundo.

Estos partidos también se jugarán en la Fecha FIFA del mes de marzo.