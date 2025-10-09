Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: Así marchan las Tabla de Grupos

Las Eliminatorias de la Concacaf de cara al Mundial 2026 continúan su curso y 30 selecciones buscan un boleto a la justa mundialista. Hay que recordar que para la siguiente Copa del Mundo el número de selecciones participantes aumenta y con ello, también el número de boletos para nuestra confederación.

Copa del Mundo 2026 | FIFA

México, Estados Unidos y Canadá son países sede y, por ende, ya tienen asegurada su presencia en el Mundial 2026, lo que significa que los tres combinados más importantes de la Concacaf no tendrán participación en las eliminatorias, mismas que entregaran tres boletos directos a la justa mundialista y otros dos boletos más al Repechaje.

Formato de las Eliminatorias de Concacaf

En la segunda ronda, instancia donde se encuentran actualmente las eliminatorias, las 30 selecciones se dividen en seis grupos de cinco equipos cada uno. En cada grupo se jugarán cuatro fechas lo que significa que cada equipo disputará cuatro partidos (dos de local y dos de visitante) y los dos mejores de cada grupo avanzarán a la Ronda Final.

Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026 | Concacaf

La Ronda Final se conformará mediante sorteo tres grupos con cuatro equipos cada uno. El mejor equipo de cada sector se clasificará de forma directa al Mundial 2026, mientras que los dos mejores segundos lugares tendrán que jugar Reclasificación con otras confederaciones para pelear por dos boletos. El resto queda eliminado de la Copa del Mundo.

Clasificados a la Ronda Final

Honduras, Costa Rica, Curazao, Panamá, Jamaica, Surinam, Bermudas, Trinidad y Tobago, Haití, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, mantienen con vida sus esperanzas de competir en la justa mundialista el próximo año.

Miguel Herrera y Luis Fernando Tena en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

A pesar de que el Tri no está disputando las Eliminatorias de Concacaf debido a que ya tiene su boleto al Mundial 2026, sí existe representación mexicana en este torneo, y es que tanto Miguel Herrera con Costa Rica como Luis Fernando Tena con Guatemala, buscan llegar a la Copa del Mundo desde el banquillo.

Miguel Herrera, entrenador de Costa Rica | AP

Miguel Herrera está disputando sus primeros TRES duelos de eliminatoria con ‘Los Ticos’ y, de momento, tiene a la Selección de Costa Rica, fuera de la Copa del Mundo. Tras tres empates está tercero del Grupo C detrás de Haití y Honduras. Si quiere clasificar debe quedar primero o ser uno de los dos mejores segundos para pelear el repechaje.

Guatemala de Luis Fernando Tena también han tenido un paso complicado, pues tras dos partidos jugados está último en el Grupo A con sólo una unidad. Surinam es primero con 4 puntos seguidos por El Salvador con 3 y Panamá con 2.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACAF NATIONS LEAGUE: ESTOS SON TODOS LOS CAMPEONES DEL TORNEO