Así fue la reacción de la prensa costarricense tras la victoria sobre Nicaragua

Miguel Herrera logró su primera victoria en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo y puso a Costa Rica con grandes opciones para clasificar. La prensa del país tico opinó sobre los primeros tres puntos del 'Piojo'; la cual destacó el gran poder ofensivo que colocó el entrenador mexicano sobre el campo.

Miguel Herrera | MEXSPORT

¿Qué dijo la prensa sobre la victoria de Costa Rica?

Varios medios señalaron que el cuadro tico llegó al compromiso ante Nicaragua con el agua sobre el cuello, sin embargo, Miguel Herrera logró hacer grandes ajustes sobre la marcha para corregir la actualidad del equipo.

"Con un Adrián Alonso Martínez inspirado, un Kendall Waston dominante en el juego aéreo y Celso Borges actuando como guía desde el camerino, la Tricolor se impuso 4-1 en el Estadio Nacional y alcanzó los seis puntos en el Grupo C de la Eliminatoria, dependiendo de sí misma para llegar al Mundial 2026", comentó El Mundo CR.

Reacciones | Captura de pantalla

Por su parte, CRHOY agregó lo siguiente. "No fue hasta que se tuvo el agua al cuello y el margen de error se redujo a cero que Costa Rica logró su primera victoria en la fase final de la eliminatoria. Este lunes, recibió en la "Joya" de La Sabana a su similar de Nicaragua, y la Tricolor sonrió con un triunfo de 4-1. Se conocía la importancia del compromiso, por lo que Miguel Herrera no dudó en alinear un equipo 100 % ofensivo."

De igual forma, otros medios señalaron que pese a la victoria, los compromisos más importantes del cuadro costarricense serán en noviembre. "Miguel Herrera y los jugadores lo tenían claro: lo único que le servía al equipo era la victoria, y es lo que se requiere en la fecha FIFA de noviembre: ganar de visita contra Haití en Curazao y frente a Honduras en el Estadio Nacional", agregó el diario La Unión.

Reacciones | Captura de pantalla

¿Quiénes son los próximos rivales de Costa Rica?

Miguel Herrera y Costa Rica tendrán sus dos últimos enfrentamientos en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 ante Haití y Honduras. Ambos equipos mostraron grandes cualidades, aunque al momento son los catrachos quienes lideran el Grupo C.

La única selección eliminada en ese sector es Nicaragua, quien cuenta con un solo punto a falta de dos partidos. Por su parte, Honduras es líder con ocho unidades, por lo que una combinación de resultados dejaría el pase al Mundial entre los catrachos y los ticos.

Costa Rica | MEXSPORT