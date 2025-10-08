Prensa de Costa Rica pierde la fe en Miguel Herrera tras un arranque decepcionante en las Eliminatorias

Miguel Herrera se ‘juega la vida’ con Costa Rica. Para esta Fecha FIFA, el ‘Piojo’ y el combinado tico jugarán dos partidos trascendentales en las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo. En caso de no conseguir resultados favorables, el conjunto centroamericano no solo peligraría con su boleto al Mundial, sino que también la estancia del director técnico mexicano podría acabarse, de acuerdo con periodistas de dicho país.

En entrevista para RÉCORD, Daniel Jiménez, periodista de Teletica en Costa Rica, comentó que la estancia de Miguel Herrera al frente del combinado tico ha sido decepcionante. Además de mencionar que pensaron que sería una eliminatoria ‘fácil’ por las ausencias de México, Estados Unidos y Canadá, recordó eliminaciones ‘dolorosas’ de Miguel con la Selección Mexicana y América, al mismo tiempo que puso en duda su continuidad en caso de que la situación no mejore en esta Fecha FIFA.

Ha tenido un mal arranque en las Eliminatorias | MEXSPORT

“El ambiente era de full optimismo, que íbamos a pasar esta Eliminatoria caminando, que era muy fácil, Miguel Herrera dejó ir dos triunfos que tenía en la bolsa, no supo manejar estos partidos. La forma inexplicable en que dejó ir estos dos puntos se parece mucho a lo que pasó en 2014 en el México vs Holanda o en 2020 contra LAFC. Ese espíritu ultra ofensivo de Miguel le juega en contra en Costa Rica, una Selección que históricamente entre más defensiva y ordenada ha sido se ha visto mejor a través de la historia”.

“Si él no endereza el camino en esta fecha, yo sí creo que habría que tener un cambio en el timón de la Selección. Estamos con muy poco espacio de margen de maniobra porque solo quedarían dos partidos para recomponer todo e ir al repechaje y yo sí creo que si Don Miguel no lo logra en el primer lugar de grupo, no debería de buscar de ir a ese repechaje y menos dirigirlo, ya le tocaría a otro entrenador dirigir ese repechaje”, platicó Daniel Jiménez.

Piden su despido si no vence a Honduras | MEXSPORT

Con esta misma situación, José Montenegro, jefe de información de Tigo Sports en Costa Rica, señaló que Miguel Herrera llegó a la Selección Tica con poco conocimiento de la misma. De igual manera, mencionó que la estancia en el pasado de Gustavo Alfaro lo condiciona mucho, ya que llegó a una Selección con bases que él ha cambiado por los diferentes estilos de juego.

“Miguel Herrera tiene un factor en contra. En los primeros seis meses los partidos fueron muy livianos, no hubo la posibilidad de medir si el estilo que pretendía Miguel era el adecuado para Costa Rica. Vino con poco conocimiento de la Selección de Costa Rica; siempre se dijo que Miguel era un conocedor en la CONCACAF, pero dirigir a Costa Rica es diferente y tuvo problemas de equilibrio en Copa Oro. Tiene una desventaja, es que entra en una comparación con Gustavo Alfaro que había hecho un muy buen trabajo (cambio generacional y otro estilo de juego)”.

“A mí sí me ha decepcionado. Esta fecha de Eliminatorias va a decir si nos equivocamos o no (en su nombramiento) porque ya ha cambiado el discurso. Me parece que a Miguel le están diciendo que se está equivocando y a razón hay cambios muy notorios en la convocatoria (Celso Borges, Kendall Waston, Alan Cruz y Keylor Navas) y Miguel hace los cambios que más impacto han tenido en Costa Rica en las convocatorias en los últimos años”, dijo José Montenegro para RÉCORD.

Criticaron al entrenador | MEXSPORT



¿CÓMO LE HA IDO A MIGUEL HERRERA EN LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF CON COSTA RICA?

En esta ronda decisiva, Costa Rica no ha arrancado de la mejor manera. Tras dos partidos, los dirigidos por Miguel Herrera no han ganado. Más allá del par de empates, lo que se le cuestiona al ‘Piojo’ es cómo su combinado ha perdido la ventaja en ambos encuentros.

En la Jornada 1, la Selección Tica ganaba 0-1 ante Nicaragua, pero en el minuto 81 dejaron ir esa ventaja y empataron a una anotación como visitantes. Tres días después, luego de haber estado 2-0 arriba frente a Haití en calidad de locales, los ticos fueron remontados y en el 91’ alcanzaron a enlatar nuevamente el partido, por lo que solamente sumaron dos unidades en dichos encuentros.

¿CUÁL ES EL PANORAMA DE MIGUEL HERRERA Y COSTA RICA EN LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026?

Con dos Jornadas disputadas en el Grupo C, Honduras lidera dicho sector con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate. Seguido de ellos está Costa Rica, que cuenta con dos unidades, mismas que Haití, la cual se encuentra en el tercer sitio. Ya en la cuarta posición está Nicaragua con un punto tras la igualada ante los ticos.

Por lo tanto, en caso de que Costa Rica quiera colocarse en primer lugar de su grupo, tendrá que vencer a Honduras, Selección a la que enfrentará este jueves 9 de octubre en San Pedro Sula. En caso de no ganar, podría ser líder de su sector; si pierde, su pase a la Copa del Mundo de 2026 peligraría seriamente.

No ha podido mantener la ventaja | MEXSPORT



¿CUÁNTAS SELECCIONES DE CONCACAF CALIFICAN A LA COPA DEL MUNDO DE 2026?

Con México, Estados Unidos y Canadá instalados en el Mundial 2026 por ser anfitriones, hay cinco cupos que se disputan en CONCACAF durante estas Eliminatorias. De esos lugares, los primeros tres son para los líderes del Grupo A, Grupo B y Grupo C, los cuales califican directamente a la Copa del Mundo.

Los restantes son para los dos mejores segundos lugares, quienes jugarían un repechaje intercontinental. Ante esto, Costa Rica en este momento no alcanzaría ni esta repesca, ya que Curazao es 2do en el Grupo C con cuatro puntos, El Salvador también se encuentra en la 2da posición del sector A con tres unidades y los Ticos tienen apenas dos puntos.