Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, fallece a los 69 años

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, ha fallecido este miércoles, de acuerdo con información del propio club. El cuadro argentino dio a conocer la noticias con un comunicado, un día después de informar que se encontraba bajo internación domiciliaria “con pronóstico reservado”.

En las últimas horas, había crecido en el ambiente futbolístico la preocupación por el estado de salud del técnico de 69 años, debilitado a raíz de un cuadro de cáncer. En los últimos meses había sido internado en múltiples ocasiones perdiéndose varias etapas con el equipo.

Hoy el estratega argentino falleció dejando un amplio legado incluyendo títulos nacionales, internacionales y hasta un breve paso por el futbol mexicano dirigiendo al Morelia entre el 2001 y 2002.

Se va con una larga carrera | MEXSPORT

Confirmaron su fallecimiento

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", informó el equipo.

Además de Boca, exequipos del estratega y otros clubes se unieron para mandar su pésame. Clubes como Vélez, Millonarios, Estudiantes de La Plata, River Plate, San Lorenzo, entre otros compartieron mensajes despidiéndose del entrenador.

Lamentaron su fallecimiento | MEXSPORT

La trayectoria del entrenador

La vasta trayectoria del técnico argentino incluye su paso por más de una docena de clubes de su país, Chile, México, España y Colombia. A lo largo de su carrera tuvo participación en 26 etapas diferentes, dirigiendo a 16 equipos diferentes.

Durante sus 36 años de carrera como entrenador, logró levantar 10 títulos, con el más importante siendo la Copa Libertadores del 2006-07 con Boca Juniors. Además, conquistó las ligas de Argentina y de Colombia, convirtiéndose en una de las figuras del futbol sudamericano.

Tuvo una carrera destacada | MEXSPORT

Su última etapa

Este año, en junio pasado, había asumido el desafío, ya con el cuadro de cáncer declarado, de dirigir a Boca Juniors por un tercer período, ya que había estado antes al frente del equipo en 2006-2007, y en la etapa 2020-2021.

El DT no logró llevar al equipo a un nuevo campeonato y tuvo que perderse múltiples partidos y entrenamientos debido a internamientos de emergencia por infecciones y otras enfermedades. Hoy, el equipo y el mundo del futbol se despide del histórico entrenador.

Tuvo una última etapa complicada | MEXSPORT