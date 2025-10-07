Boca Juniors actualiza el estado de salud de Miguel Ángel Russo: "De pronóstico reservado"

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se encuentra en internación domiciliaria y bajo observación constante debido a problemas de salud, según informó el club en un comunicado oficial publicado el lunes por la noche. La situación ha generado incertidumbre respecto a su continuidad en el cargo, tras varias semanas ausente de los entrenamientos y partidos del equipo.

El comunicado de Boca Juniors señala que Russo recibe atención permanente por parte del equipo médico tanto del club como de su propio equipo de salud.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, indica el texto oficial.

A pesar de su delicada situación, miembros del plantel expresaron su apoyo y reconocimiento hacia Russo. El capitán del equipo, Leandro Paredes, dedicó la victoria ante Newell’s a su entrenador. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, manifestó el mediocampista.

Por su parte, Claudio Úbeda, quien reemplazó a Russo durante su ausencia, también dedicó el triunfo al entrenador y afirmó estar al tanto de todas las decisiones del equipo. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó.

Russo ha enfrentado problemas de salud en el pasado, incluyendo una interna en septiembre en un instituto de Buenos Aires debido a una infección urinaria, que lo obligó a delegar varias sesiones de entrenamiento.

Asimismo, en 2018, fue operado en Bogotá por un cáncer de próstata y continuó trabajando durante las sesiones de quimioterapia, logrando coronar un título con Millonarios en ese período.

