¿Italia vs Israel en riesgo? Manifestantes exigen cancelar el juego

Se espera que el partido de clasificación para el Mundial 2026 que Israel disputará la próxima semana contra Italia atraiga a más manifestantes pro palestinos afuera del estadio de fútbol en Udine que espectadores con entradas dentro del estadio.

Los manifestantes ya se acercaron a las puertas del centro de entrenamiento de Italia en Florencia la semana pasada para exigir que el partido no se juegue debido a la guerra en Gaza , parte de una huelga nacional que vio a millones de activistas salir a las calles.

"No va a ser un ambiente tranquilo", reconoció el martes el seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, desde el centro de entrenamiento de Coverciano, que fue el objetivo del ataque. "Habrá 10.000 personas fuera del estadio y entre 5.000 y 6.000 dentro".

¿Cuál es la postura del DT de Italia?

Aunque la UEFA había estado considerando suspender a Israel por la guerra y el alcalde de Udine, Alberto Felice De Toni, había pedido que se pospusiera el partido, con Italia intentando desesperadamente evitar no clasificarse para una tercera Copa del Mundo consecutiva, el cuatro veces campeón no planea correr el riesgo de no jugar.

“Tenemos que jugar este partido. Porque si no, lo perderemos 3-0”, dijo Gattuso, refiriéndose a la regla de los partidos perdidos. “El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, lo explicó muy bien”. Hasta el lunes se habían vendido solo 4.000 entradas para el partido del próximo martes en el Stadio Friuli.

Tensión en el futbol

También hubo tensión en el campo entre los dos equipos después del pitido final cuando Italia superó a Israel por 5-4 en un thriller de nueve goles el mes pasado en la neutral Hungría, donde Israel ha estado jugando sus partidos "de local" durante la guerra.

Los manifestantes en Italia y otros lugares también han reaccionado a una misión de ayuda internacional bloqueada por las fuerzas israelíes. "Es desgarrador ver lo que les está pasando a personas y niños inocentes”, dijo Gattuso. “Te duele el corazón”.

Italia e Israel están empatados a seis puntos del líder del grupo, Noruega, y sólo el primer clasificado del grupo podrá clasificarse directamente para el torneo del próximo año en América del Norte.

