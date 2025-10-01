FIFA deja en manos de la UEFA la decisión de excluir a Israel de competencias

Sin involucrarse. La FIFA mantuvo la postura de no involucrarse en la política y reiteró que la decisión de excluir a Israel de competencias internacionales recaerá en manos de la UEFA, confederación a la cual pertenece la nación azul y blanca. Así lo declaró este miércoles el vicepresidente Victor Montagliani, en la Leaders Sports Business de Londres.

"Lo primero de todo es que Israel es un miembro de la UEFA y no es diferente a que si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región. Es una decisión de la UEFA. Israel es su miembro y tienen que lidiar ellos con eso. Respeto no sólo el proceso, también su decisión", declaró el canadiense.

La presión internacional pide la exclusión de Israel | AP

Montragliani negó que en el próximo consejo de la FIFA, a celebrarse este jueves en Zúrich (Suiza), vaya a tratarse la participación de Israel en estas competiciones. Tampoco se posicionó con respecto a la ofensiva militar que Israel comenzó desde hace ya dos años y que se ha cobrado la vida de miles de palestinos.

La presión internacional incrementa

La semana pasada, ocho expertos de la ONU, incluida la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron a ambos organismos que suspendan a Israel de todas las competencias internacionales por la ocupación de territorio palestino. Pusieron de ejemplo lo ocurrido en 2022 con Rusia y Ucrania.

Ceferin, presidente de la UEFA, con el presidente de PSG | AP

En aquella ocasión, no pasó ni una semana de la invasión cuando las federaciones condenaron la invasión apenas los pocos días y de inmediato prohibieron la participación de los rusos y bielorrusos. Sin embargo, en el caso de Israel han transcurrido dos años desde que la ofensiva se intensificó y las federaciones no han actuado al respecto.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado", señalaron los expertos. Mientras que la Federación Turca fue la primera que de forma individual pidió la exclusión de Israel.

La FIFA ha evitado posicionarse respecto a la situación de Palestina | AP

¿Cómo va Israel en las eliminatorias mundialistas?

Actualmente, la Selección de Israel avanza tercera en el Grupo I de la eliminatoria europea rumbo a la Copa Mundial 2026, por detrás de Noruega e Italia. En la próxima Fecha FIFA visitará a ambas, con especial atención al partido contra los Azzurri por el conflicto que el director técnico Gennaro Gattuso tuvo con los futbolistas rivales en su último juego en común.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha manifestado que se asegurará de que Israel pueda participar en caso de que logre la clasificación. El mandatario presentó recientemen un "Plan para la paz", mismo que supuestamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya aprobó.

La FIFA no ha excluido a Israel de las competencias | AP