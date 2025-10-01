Edson Álvarez está listo para volver con Fenerbahce, al menos en la convocatoria del equipo para la Jornada 2 de la Europa League. Así lo adelantó el director técnico del conjunto turco, Domenico Tedesco.

En conferencia de prensa, el estratega italo-alemán aseguró que el mexicano es uno de los futbolistas que estarán contemplados para este jueves ante Niza. ". Álvarez ha vuelto. Estará en la convocatoria. Es muy importante para mí porque Bartuğ, por ejemplo, no está en la convocatoria europea".

Tedesco adelantó que Edson estará convocado | X: @fenerbahce

Tedesco añadió que es positivo contar con un jugador como el 'Machín', sobre todo porque, desde que se hizo cargo del equipo, no ha contado con el plantel completo. "uando llegamos, había siete jugadores lesionados en la plantilla, pero nuestros médicos, fisioterapeutas, mi equipo".

"Estamos trabajando duro. Tenemos dos jugadores lesionados ahora mismo. Creo que reducir la cantidad de lesionados de siete a dos en dos o tres semanas es una buena situación. Tenemos que mantenerlo así", añadió el estratega.

Edson está listo para volver a la activida | X: @fenerbahce

¿Dónde y a qué hora ver a Edson Álvarez y Fenerbahce en la Europa League?

Fue en el amistoso de la Selección Mexicana contra Japón el pasado 7 de septiembre que Edson se lesionó y por ello no había tenido actividad en semanas recientes. Su reaparición se puede dar este jueves en el compromiso de la Jornada 2 del torneo de la UEFA.

Fenerbahce recibirá a Niza en el Estadio Şükrü Saracoğlu, este jueves 2 de octubre a las 10:45 horas (tiempo del centro de México). Fenerbahce cayó 3-1 en su visita a Dinamo Zagreb en la Jornada 1, mientras que su rival en turno comenzó el torneo continental con una errota 1-2 frente a AS Roma.

Fue con la Selección Mexicana que Edson Álvarez se lesionó | MEXSPORT

¿Cómo le ha ido a Edson Álvarez con Fenerbahce?

Debido a que su traspaso desde West Ham no se concretó antes del inicio de temporada, Edson se perdió las primeras tres jornadas del torneo de liga y la Fase de Clasificación de la Champions League. Su debut fue en la Jornada 4 de la Superliga, en la victoria 1-3 contra Genclerbirligi, el pasado 31 de agosto.

Hasta el momento, es el único compromiso que Álvarez ha disputado con Fenerbahce, pues posterior a ese juego fue la Fecha FIFA en la cual se dio su lesión. Por esta situación física se perdió tres partidos de liga, además del pendiente de la Jornada 1, y la primera fecha de la Europa League, en la cual su equipo cayó 3-1 contra Dinamo Zagreb.

Edson no ha tenido oportunidad de sumar minutos | X: @fenerbahce