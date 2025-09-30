Barcelona ya tiene fecha de regreso al Camp Nou en Champions League

El regreso del Camp Nou está cerca. Aunque en semanas recientes se estuvo postergando su reapertura para partidos de LaLiga, la casa de Barcelona parece que reabrirá sus puertas pronto; al menos así lo adelantó la UEFA por medio de su página oficial, en la cual el inmueble en Les Corts aparece como sede para el partido de la Jornada 4 ante Olympiacos.

Dicho compromiso está programado para el martes 21 de octubre, a las 10:45 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, por ahora ni el equipo ni el organismo rector del futbol europeo han confirmado por medio de algún comunicado la reapertura del Camp Nou. Además, para el compromiso de Barcelona contra Girona el sábado 18 en LaLiga tampoco está confirmada la sede.

En la página de la UEFA ya aparece el Camp Nou como sede | CAPTURA

Faltan varios detalles para que se dé al reapertura del Camp Nou

Aunque la página de la UEFA muestra que la sede de la Jornada 4 será el Camp Nou, todavía no está claro que se concrete esta reapertura. La confederación exige que las obras estén más avanzadas y que se abra el segundo lateral del estadio, algo que todavía no se ha realizado y que podría postergar el regreso del Barça a su casa.

Además, oficialmente el organismo no ha autorizado que los culés jueguen la Fasede Liga con dos sedes diferentes. El Estadio Olímpico de Montjuic repetirá como sede este miércoles en la Jornada 2 contra PSG y para hacer un cambio, la UEFA tendría que conceder un permiso especial; por ahora, Barcelona solo ha transmitido su intención, según el diario Marca.

Las obras de Camp Nou no han concluido todavía | X: @FCBarcelona_es

El mismo medio aseguró que al interior del conjunto blaugrana hay confianza de que la respuesta sea afirmativa, sobre todo porque no hay afán de lucro en el cambio de estadio, sino que fue una cuestión de necesidad. De igual forma, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, externó recientemente su confianza en que se dé la reapertura pronto.

¿Cuál fue el último juego de Champions League en el Camp Nou?

De confirmarse que el juego contra Olympiacos se jugará en el Camp Nou, será la "reaparición" del inmueble en el torneo continental después de tres años y 15 días. El último partido de Champions que el equipo varonil jugó en el Camp Nou fue el miércoles 6 de octubre de 2022, en la Fase de Grupos de la Temporada 2022-23.

El Barcelona sigue a la espera de la reapertura de su estadio | X: @FCBarcelona_es

En dicho compromiso, el equipo dirigido por Xavi Hernández cayó 0-3 contra Bayern Munich en la Jornada 5. Sadio Mané, Eric-Maxim Choupo-Moting y Benjamin Pavard fueron los anotadores en aquel compromiso, con lo que los blaugranas perdieron cualquier esperanza de clasificar a la Fase Final.

Ese fue el último compromiso de Champions League para los varones, ya que el equipo femenil jugó sus dos últimas jornadas de Fase de Grupos, y los partidos de Cuartos de Final y la Semifinal en el Camp Nou. Con eso en consideración, este estadio se despidió del certamen continental el 23 de abril de 2023, cuando las culés empataron 1-1 ante Chelsea y sellaron su pase a la Final con el 2-1 en el global.

Todavía no hay fecha oficial para la reapertura del Camp Nou | X: @FCBarcelona_es