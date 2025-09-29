Escándalo en el Barça: Bartomeu investigado por comisiones millonarias en fichajes

El nombre de Josep Maria Bartomeu vuelve a aparecer en los tribunales. El expresidente del FC Barcelona ha sido citado a declarar por el Juzgado de Instrucción de Barcelona tras una denuncia interpuesta por Joan Laporta, actual máximo dirigente del club catalán. La acusación gira en torno a presuntas comisiones millonarias relacionadas con fichajes sonados como los de Antoine Griezmann y Malcom.

Según han revelado El Mundo y Cadena SER, la justicia española habría llevado a cabo una investigación secreta durante dos años. Las pesquisas apuntan a operaciones irregulares en la gestión anterior del Barça, que habrían provocado un perjuicio económico superior a los 30 millones de euros para la entidad azulgrana.

Este nuevo capítulo judicial no solo involucra a Bartomeu, sino también a Óscar Grau, su mano derecha durante su etapa como presidente, y al abogado José Ángel González Franco, quien habría intervenido en la contratación de Antoine Griezmann. Los tres tendrán que responder ante las autoridades en diferentes fechas: Bartomeu y Grau el próximo 24 de octubre, y González Franco el 4 de diciembre.

Bartomeu | @elmundoes

¿Qué argumenta la denuncia presentada contra Bartomeu?

El informe entregado a la Fiscalía incluye un análisis elaborado por la consultora Kroll, donde se detalla que la directiva anterior habría permitido comisiones que alcanzaban hasta un 33% en operaciones de fichajes. Además, el documento denuncia la creación de sociedades instrumentales, aparentemente utilizadas para facturar dichas comisiones y ocultar movimientos financieros cuestionables.

De confirmarse las acusaciones, se trataría de un golpe devastador a la credibilidad de la gestión de Bartomeu, ya marcada por otros episodios polémicos. Para Laporta, esta investigación responde al deber de "proteger al club de prácticas que comprometen su estabilidad económica y su reputación institucional".

El caso también pone de relieve la tensión existente entre la directiva actual y la administración previa, marcada por acusaciones de irregularidades financieras y conflictos internos que aún pesan en la imagen pública del club.

Joan Laporta | AP

Bartomeu y su historial de escándalos

La figura de Josep Maria Bartomeu no es ajena a los tribunales ni a los titulares negativos. En 2021, su nombre apareció en el conocido 'Barçagate', un escándalo que reveló cómo una empresa contratada por el club supuestamente emprendió una campaña de desprestigio contra opositores y voces críticas de la directiva de entonces.

Por si fuera poco, la sombra del 'Caso Negreira' sigue proyectándose sobre su gestión. Dicha investigación, llevada a cabo por la Agencia Tributaria, destapó una trama de supuestos pagos injustificados a José María Enríquez Negreira, exárbitro español y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante más de veinte años. Estos hechos apuntaban a posibles intentos de influir en decisiones arbitrales, lo que desató uno de los mayores escándalos de corrupción deportiva en España.

Bartomeu | @FonsiLoaiza

Un nuevo desafío para el Barça de Laporta

Para el Barcelona, la denuncia no solo representa un procedimiento judicial, sino también un reto de imagen y transparencia. Joan Laporta y su directiva buscan distanciarse de la herencia de Bartomeu y consolidar un proyecto económico y deportivo sostenible. Sin embargo, los nuevos señalamientos judiciales amenazan con volver a manchar la reputación del club a nivel internacional.

Con el futuro deportivo del equipo en plena construcción, y con la necesidad de recuperar estabilidad financiera, el proceso contra Bartomeu y sus excolaboradores se convierte en un tema de seguimiento obligado tanto para la afición como para la opinión pública. Lo que se resuelva en los tribunales podría marcar un antes y un después en la historia reciente del Barça.

Laporta | AP