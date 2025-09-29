FIFA sanciona a Sudáfrica y su clasificación rumbo a la Copa del Mundo peligra

A falta de menos de un año, la Copa del Mundo del 2026 comenzó a tomar forma y varias selecciones consiguieron su pase. En la Confederación Africana, Sudáfrica era el conjunto líder en el Grupo C, sin embargo, FIFA los sancionó por una alineación indebida y les quitó tres puntos.

El castigo para los Bafana Bafana fue por un partido que ocurrió el 21 de marzo de este año, ante su similar de Lesoto. La alineación indebida fue por la participación de Teboho Mokoena, quien acumuló tarjetas amarillas en sus partidos ante Benín y Zimbabue.

Sudáfrica | @BafanaBafana

¿Qué dijo FIFA sobre el castigo?

Por medio de un comunicado, el organismo que rige al balompié comentó las razones para la deducción de puntos que sufrió la selección africana. FIFA agregó que la victoria del conjunto Sudafricano pasó a ser una derrota con marcador de 3-0.

"La Asociación Sudafricana ha infringido el artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) y el artículo 14 del Reglamento de la Competición Preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En consecuencia, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado perdido el partido en cuestión para el equipo representativo de Sudáfrica por un resultado de 3-0", comentó el organismo.

¿En qué lugar quedó Sudáfrica?

Antes de la decisión, el conjunto sudafricano soñó con creces en la obtención de la clasificación al Mundial de 2026. Sin embargo, con la sanción en curso, los Bafana Bafana se convirtieron en el segundo lugar de su sector.

El Grupo C ahora lo comanda Benín, por una diferencia de dos goles. Sudáfrica y el país en cuestión aún cuentan con dos partidos pendientes, pero la ventaja es para los de África Occidental.

Participaciones de Sudáfrica en Mundiales

El conjunto africano cuenta con tres participaciones en la máxima justa veraniega. Su primera participación fue en Francia 1998, en la que se quedaron en Fase de Grupos; la segunda fue en el Corea-Japón 2002, en el que consiguieron su primera victoria ante Eslovenia.

Su participación más destacada fue en su propio Mundial en 2010, en el que enfrentaron a la Selección Mexicana y dos potencias: Francia y Uruguay. Sudáfrica se despidió en la Fase de Grupos de aquella Copa del Mundo, aunque dejó un recuerdo muy grato a todos los aficionados.

