Ajax denuncia ataque a sus dirigentes por parte de aficionados de PSV

El pasado clásico entre PSV Eindhoven y Ajax, correspondiente a la sexta jornada de la Eredivisie 2025-26 dejó más que hablar que un empate. El encuentro disputado el pasado 21 de septiembre en el Philips Stadion terminó igualado 2-2, pero ahora el resultado ha quedado opacado tras darse a conocer que, los directivos del Ajax sufrieron un ataque a manos de aficionados locales.

De acuerdo con la información publicada por el diario neerlandés, De Telegraaf, Alex Kroes, director técnico del club, y Marijn Beuker, director de futbol, fueron agredidos físicamente tras el compromiso. El hecho ocurrió en las escaleras del estadio, donde un aficionado del PSV le propinó un puñetazo en el torso a Kroes, mientras que otro golpeó con una patada en la pierna a Beuker.

Denunciaron agresiones a sus directivos | AP

PSV actuó ante sus aficionados

De acuerdo con los mismos reportes, el PSV identificó a los responsables, los suspendió de manera indefinida y les prohibió el acceso a cualquier estadio del país, cumpliendo con las disposiciones de la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB). Posteriormente, la institución emitió un comunicado oficial condenando los hechos y ofreciendo disculpas públicas a Ajax por el incidente.

“Esto es inusual para nuestro club. Condenamos enérgicamente este comportamiento y, por lo tanto, tomaremos medidas inmediatas contra ambos. Como club, valoramos mucho la hospitalidad y creemos que es crucial que nuestros oponentes reciban una cálida bienvenida. Por lo tanto, nos disculpamos de inmediato con el Ajax por este incidente”, señaló PSV en su declaración.

Detuvieron a los involucrados | AP

Gracias a la rápida intervención del club local y a la sanción contra los implicados, Ajax decidió no emprender acciones adicionales. No obstante, las autoridades confirmaron que analizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del Philips Stadion para garantizar que los agresores cumplan con las sanciones correspondientes.

¿Como fue entre PSV vs Ajax?

Más allá del altercado, el partido entre PSV y Ajax, conocido como De Topper, no decepcionó en el aspecto deportivo. Apenas a los siete minutos, Ismail Saibari adelantó al conjunto local, pero Kennet Taylor igualó al 31 desde el punto penal. En la recta final, Yarek Gasiorowski marcó de cabeza el 2-1 para PSV al minuto 81, aunque la alegría duró poco debido a que Oscar Glouk empató para Ajax en el 88, firmando el 2-2 definitivo.

Resultó en un empate | X

El resultado dejó sensaciones encontradas en ambos equipos, ya que PSV estuvo cerca de sumar tres puntos en casa, mientras que Ajax rescató un empate en los últimos minutos. Sin embargo, el atractivo del encuentro quedó opacado por los incidentes extradeportivos que encendieron la polémica en Países Bajos.

Con este episodio, la Eredivisie vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad en los estadios y de promover una convivencia respetuosa entre aficiones, especialmente en partidos de alta rivalidad como el clásico holandés.

Buscan más seguridad | X