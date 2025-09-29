LaLiga 2025: ¿Por qué no se jugó el Valencia vs Real Oviedo?

El partido entre Valencia y Real Oviedo, programado para disputarse en el Estadio de Mestalla este lunes como cierre de la jornada 7 de LaLiga 2025, fue suspendido de manera oficial debido a la alerta roja por fuertes lluvias decretada en la provincia de Valencia. La decisión fue tomada por los organismos competentes tras evaluar los riesgos que representaba el temporal para jugadores, aficionados y personal operativo del encuentro.

La suspensión tomó por sorpresa a muchos aficionados, ya que el Real Oviedo, recién ascendido a Primera División, se desplazó a Valencia desde el domingo por la mañana, cuando todavía no se había emitido la alerta máxima por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Incluso, los jugadores del Valencia estaban citados la misma tarde del lunes a las 17:00 horas para realizar una sesión de entrenamiento, antes de que se confirmara oficialmente la suspensión del partido.

Se basaron en la experiencia

El episodio recuerda lo ocurrido hace apenas once meses con el huracán DANA que también afectó a la comunidad valenciana, generando intensas lluvias e inundaciones. Esta vez, la situación llevó a que las autoridades activaran la alerta roja en varios municipios de la provincia, incluida la ciudad de Valencia. Como medida preventiva, ya desde el domingo se suspendieron todas las actividades al aire libre y se decretó el cierre de colegios para la jornada del lunes, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de la población.

Uno de los puntos clave para la suspensión fue la movilidad de los aficionados. Ante el riesgo que representaba el temporal, el Valencia alertó a sus hinchas el domingo sobre la posibilidad de que el encuentro no se disputara, buscando anticiparse a un escenario que finalmente se concretó.

Suspendieron el juego

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) confirmó que el encuentro será reprogramado para este martes, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En el comunicado oficial se subrayó que la reprogramación obedece a “no causar un mayor perjuicio a las personas desplazadas a Valencia” y se dejó claro que la disputa del encuentro dependerá de que la alerta roja sea levantada por la AEMET y de que se garantice la seguridad tanto de los jugadores como del público asistente.

A pesar del contratiempo, tanto el Valencia como el Real Oviedo no tendrán problemas para encontrar un espacio en el calendario, ya que ninguno de los dos equipos participa en competiciones europeas durante esta temporada. Esto otorga cierto margen para reagendar el duelo sin generar mayores complicaciones logísticas ni deportivas.

El aplazamiento del Valencia vs Oviedo se convierte así en el primer partido suspendido en LaLiga 2025 por causas meteorológicas, recordando la importancia de priorizar la seguridad por encima del espectáculo.

