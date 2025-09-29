Tragedia en el futbol de España: Fallece Raúl Ramírez, portero de la Tercera División

Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres, falleció esta mañana tras permanecer en estado crítico desde el pasado sábado, día en que sufrió un grave golpe en un partido correspondiente a la Tercera Federación frente al Revilla. Así lo confirmaron su equipo y la Real Federación Cántabra de Futbol.

"La Real Federación Cántabra de Fútbol lamenta comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral después del choque fortuito sufrido en el encuentro del pasado sábado", se lee en el comunicado que compartió el organismo español.

La Federación Cántabra anunció el fallecimiento | CAPTURA

"En medio de este momento tan doloroso, y por deseo expreso de su familia, la misma ha tomado la decisión de donar sus órganos para que se beneficien otras personas. El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto, con apenas 19 años de edad", y añadió que se decretaron tres días de luto y se guardará un minuto de silencio en próximos partidos.

¿Qué le pasó a Raúl Ramíres de Colindres?

Tras el golpe, el jugador, de apenas 19 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. Durante la emergencia, Raúl sufrió dos paradas cardiorrespiratorias: una en el campo de juego y otra durante el traslado en ambulancia.

La rápida intervención de personas presentes en el estadio fue clave para intentar mantenerlo con vida. El entrenador del Colindres, Rafa de la Peña, quien es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, fue el primero en realizar maniobras de reanimación boca a boca.

Fue en el partido entre Colindres y Revilla que se dio el desafortunado incidente | CAPTURA

A esta acción se sumó una aficionada, estudiante de Enfermería, que se encontraba en las gradas y colaboró activamente en las labores de reanimación antes de la llegada de la Unidad de Soporte Vital Avanzado. A pesar de todos los esfuerzos, las lesiones resultaron irreversibles.

Reacciones del fútbol cántabro y nacional

La noticia generó un profundo impacto en la comunidad futbolística. Clubes como el Club Deportivo Laredo expresaron sus condolencias. "Con la más profunda tristeza y consternación, lamentamos el fallecimiento de Raúl, nuestro querido exjugador de la cantera. Raúl formó y siempre formará parte de nuestra familia y dejó una huella imborrable en sus compañeros y entrenadores".

Raúl falleció tras un choque fortuito | CAPTURA

También se pronunció la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien manifestó. "Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro". Incluso Real Madrid se sumó a los mensajes de pésame.

"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz", escribió el conjunto merengue por medio de sus redes sociales.

Varios clubes han mandado mensaje de condolencia | X: @CDColindresyEMF