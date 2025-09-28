Sevilla de Matías Almeyda consigue una nueva victoria en LaLiga

Matías Almeyda ha conseguido su tercera victoria de la temporada 2025-2026 como entrenador de Sevilla, esta vez después de vencer por la mínima a Rayo Vallecano a domicilio con gol único de Akor Adams; dicho resultado los mantiene en la pelea por puestos de competencia europea, además de alejarse por completo de los lugares del descenso, una de las principales consignas para esta etapa.

Después de abrir la jornada dominical con victoria, el entrenador argentino se ha mostrado bastante satisfecho con el trabajo realizado por sus jugadores, aunque sabe que aún falta mucho trabajo por realizar.

Festejo de la afición en Vallecas | X: @SevillaFC

Victoria sufrida en Vallecas

A pesar de haberse llevado el resultado a favor en casa de Rayo Vallecano, el partido para la afición fue bastante tenso, pues el marcador no se rompió hasta un momento álgido del compromiso, pues después de eso se pudo dar la suma de tres puntos más para seguir en una buena posición de la tabla, tan solo unos puntos abajo de los equipos que se ubican en alguna competencia internacional.

Incluso con el encuentro siendo muy cerrado, hasta antes del gol, las tarjetas se habían ido a las bajas, con dos para el Rayo y solo una para Sevilla, siendo ese jugador amonestado José Ángel Carmona, quien recibió su amonestación al minuto 82, tan solo cinco minutos antes del momento en el que se dio la definición del partido, misma que pudo darse gracias a una espléndida actuación de su portero Vlachodimos.

Casualmente, el autor de la asistencia fue el mismo Carmona, después de una gran jugada por la banda derecha, en donde con mucho tiempo y espacio centró para el delantero nigeriano Akor Adams, quien de pierna derecha disparó con potencia al arco, rebotando en el travesaño e ingresando con fuerza a la portería en lo que fue el único disparo a puerta de todo el juego para los nervionenses.

¿Qué dijo Almeyda acerca de su nueva victoria?

A pesar de haber llegado a esta temporada con muchas dudas de la afición, Matías Almeyda de momento tiene a Sevilla en la posición nueve de la tabla de LaLiga con diez puntos luego de tres victorias, un empate y tres derrotas. Tras vencer a Rayo Vallecano, quienes después de haber perdido se ubican en el lugar 15 con la mitad de puntos que tienen los sevillanos, el estratega argentino mencionó que se siente muy contento por el apoyo que ha recibido.

Matías tiene un mensaje para vosotros, sevillistas 🤍❤️



🙌 "Es muy lindo entrar a la cancha y ver a tu gente, les valoro el esfuerzo porque yo también fui hincha. Vamos juntos en esta aventura".#RayoSevilla pic.twitter.com/hEKCldtEnr — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 28, 2025

"Es muy lindo entrar a la cancha y ver a tu gente, les valoro el esfuerzo porque yo también fui hincha. Vamos juntos en esta aventura", mencionó para las redes del equipo, retrinuyendo a los fanáticos nervionenses que se dieron cita en Vallecas, campo del rival en turno. Ante dichas declaraciones, la gente ya respondió, con la mayoría de comentarios dándole el visto bueno a su entrenador, apoyando su hasta el momento corta gestión.

En la siguiente jornada, es decir, la octava, Sevilla recibirá en el Ramón Sánchez Pizjuán a quienes han quedado como líderes después de la derrota del Real Madrid, pues Barcelona hará el viaje hasta el barrio de Nervión el próximo 5 de octubre; después vendrá la Fecha FIFA y al regresar, volverán a recibir un partido de liga, esta vez ante Mallorca.

Akor entregó la victoria para el equipo visitante | X: @LaLiga