Estadio Azteca comienza con remodelación de la fachada de cara al Mundial 2026

El Estadio Azteca continúa con su proceso de transformación de cara al Mundial 2026 y poco a poco el histórico inmueble va mostrando avances significativos. La expectativa entre la afición es cada vez mayor, pues el Coloso de Santa Úrsula no ha recibido partidos oficiales desde hace más de un año.

Fachada del Estadio Azteca | IMAGO7

Durante los últimos meses se han acelerado los trabajos en el interior, con la construcción de nuevas gradas y zonas exclusivas para aficionados, incluyendo áreas VIP y modernos accesos. Estos ajustes buscan ofrecer mayor comodidad y cumplir con los estándares internacionales de la FIFA.

¿Cómo será la remodelación del Estadio Azteca?

Uno de los cambios más radicales será visible desde el exterior. El Azteca estrenará una fachada iluminada con paneles de luces LED de última generación, lo que permitirá que el estadio se convierta en un referente arquitectónico de la Ciudad de México cuando se encienda de noche.

En redes sociales circularon recientemente imágenes de los trabajadores en acción sobre las estructuras más altas, utilizando poleas para maniobrar en los pilares de la edificación. Es la primera vez que se observa personal en esta zona, ya que hasta ahora los avances se habían mostrado solo al interior del recinto.

Trabajadores en las afueras del Azteca | X: CAPTURA

Aunque aún no se instalan los paneles LED de colores, estas escenas hacen pensar que las obras entraron en una nueva etapa. La fachada es uno de los elementos clave de la remodelación y marcará un cambio estético total para el estadio más icónico del futbol mexicano.

El tiempo comienza a ser un factor relevante, pues falta medio año para que se cumpla la fecha límite pactada en el calendario de obra. La empresa constructora y las autoridades trabajan a contrarreloj para que el recinto esté listo en la fecha prevista.

¿Cómo será la reinauguración del Estadio Azteca?

De acuerdo con el plan oficial, el Estadio Azteca tendrá su reinauguración el próximo 28 de marzo de 2026 con un amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, partido que servirá como antesala a la gran cita mundialista.

Posteriormente, el inmueble abrirá sus puertas como sede de la inauguración del Mundial 2026 el jueves 11 de junio, donde el Tri disputará el primer partido del torneo frente a un rival aún por confirmar. El objetivo es que el renovado Coloso de Santa Úrsula combine modernidad con historia en la justa más importante del futbol.

Exterior del Estadio Azteca | IMAGO7



