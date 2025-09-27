Tarjeta VERDE hizo su estreno en el Mundial Sub-20; esto es lo que sucedió

La Tarjeta VERDE se estrenó en la inauguración del Mundial Sub-20 de la FIFA el nuevo sistema implementado fue requerido por parte de ambos entrenadores en el Ucrania contra Corea del Sur en Valparaíso.

Chile presenció la ejecución de la primera cartulina del sistema FVS; todo sucedió alrededor del minuto 36, cuando el marcador se encontraba a favor de los europeos 0-2, cuando el entrenador surcoreano echó mano del tarjetón.

Pidieron posible penal con Tarjeta VERDE l CAPTURA

Lee Chang-won levantó la tarjeta y pidió la revisión por parte del silbante tras una jugada en el área de los amarillos por un posible penal para los asiáticos, marcando así un momento histórico dentro de la competición.

El árbitro fue a la revisión con el sistema, donde cabe resaltar que aquí no hay asistentes en ninguna cabina, y solo es la propia apreciación del central a un lado de las bancas. Tras algunos segundos y con diadema determinó que no había lo suficiente para el penal que buscaban.

No hubo falta tras solicitud l CAPTURA

Tarjeta VERDE invalidó gol de Corea del Sur

La utilización de la tarjeta nuevamente se haría presente, ahora para la segunda parte, en este caso fue el entrenador de Ucrania quien utilizó la misma para la posibilidad de un fuera de jeugo tras el gol de los surcoreanos.

El silbante costarricense Keylor Herrera fue a la revisión con el sistema y efectivamente había fuera de juego milimétricamente y la anotación de Ham Sun-Woo fue invalidada antes de la hora de juego. Finalmente Corea del Sur descontó al 79’ pero insuficiente para el empate.

Árbitro en revisión tras Tarjeta VERDE l CAPTURA

¿Cómo funcionan las tarjetas VERDES?

El Mundial Sub-20 de la FIFA tendrá la participación del Sistema FVS conocido como tarjeta VERDE; su funcionamiento está basado en la utilización de dos oportunidades por entrenador para solicitar una revisión especial.

Cabe mencionar, que las solicitudes del cuerpo técnico solo entran las revisiones de goles, penales, tarjetas rojas directas o errores de la identidad del jugadores para dar a lo solicitado por parte del central quien acudirá a la zona de bancas similar al VAR, pero este sin intermediarios.

Momento de revisión del árbitro l CAPTURA