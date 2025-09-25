Mundial Sub-20: Jugadores a seguir en el torneo juvenil

El Mundial Sub-20 está a la vuelta de la esquina y Chile será el escenario donde se reúnan las mayores joyas juveniles del futbol internacional. Este torneo, históricamente, ha servido como plataforma para que estrellas del futuro den sus primeros destellos en la élite, y la edición 2025 no será la excepción. Entre sudamericanos, europeos y norteamericanos, varias figuras llaman la atención por sus condiciones y proyección.

Jugadores a seguir en el Mundial Sub-20

Dentro de las selecciones sudamericanas destacan dos brasileños con cartel europeo: Pedrinho, extremo del Zenit de Rusia, conocido por su velocidad y desequilibrio, y Deivid Washington, delantero recientemente fichado por el Chelsea, quien apunta a ser uno de los grandes goleadores del certamen. Ambos representan la tradición ofensiva de la “canarinha” en torneos juveniles.

Washington es una de las figuras a seguir | CAPTURA

Europa también presenta nombres de peso. Iker Bravo, delantero español que milita en el Udinese, llega como uno de los artilleros más prometedores del campeonato. En defensa, todas las miradas se posan sobre Elyaz Zidane, zaguero central francés e hijo de la leyenda Zinedine Zidane que milita actualmente en el Betis. Desde Italia aparece Benjamin Emanuel, defensor del Real Madrid Juvenil, considerado el líder de la zaga azzurra.

Otra de las sorpresas europeas es Julio Soler, lateral argentino que ya juega en la Premier League con el Bournemouth. Su solidez defensiva y proyección ofensiva lo ponen como una de las revelaciones que Argentina llevará a Chile. Junto a él, el mediocampista Milton Delgado de Boca Juniors aportará equilibrio y creatividad en la mitad de la cancha para la albiceleste.

Iker Bravo es una figura a seguir con España | CAPTURA

¿Qué figuras tiene la Selección Mexicana Sub-20?

México también llega con jóvenes a seguir. Elías Montiel, mediocampista del Pachuca, es reconocido por su técnica y visión de juego, mientras que Gilberto Mora, atacante de apenas 16 años que juega en Xolos de Tijuana, es catalogado como una de las grandes joyas de la generación mexicana.

Elías Montiel es una de las figuras mexicanas | MEXSPORT

Finalmente, Norteamérica suma a su lista de promesas a Cole Campbell, delantero estadounidense del Borussia Dortmund, quien ya se foguea en el futbol alemán y buscará consolidarse como uno de los atacantes más explosivos del torneo.

Con estos nombres, el Mundial Sub-20 de Chile 2025 promete ser una vitrina llena de talento y futuro. Varios de estos jóvenes podrían convertirse en protagonistas del futbol mundial en los próximos años, y el campeonato será el escenario perfecto para seguir su evolución.

Campbell representará a EUA | CAPTURA