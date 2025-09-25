Selección Mexicana Sub-20 afrontará Mundial con un plantel experimentado en Liga MX

La Selección Mexicana Sub-20 que disputará el Mundial de Chile llega con un grupo de futbolistas que combina juventud y un importante recorrido en Primera División. Aunque algunos apenas han debutado, otros ya cuentan con miles de minutos en el máximo circuito.

En la portería, Pablo Lara es quien más recorrido acumula con 630 minutos, mientras que Emmanuel Ochoa aún no debuta en Primera División. Juan Liceaga, tercer arquero, también llega con paso inicial.

Pablo Lara en un partido de Pumas | IMAGO7

La zaga suma experiencia variada. José Pachuca registra mil 925 minutos, siendo uno de los más constantes de la línea defensiva; le sigue Everardo López con mil 198, mientras que César Garza (278), Diego Ochoa (231), Jaziel Mendoza (56) y César Bustos (45) han comenzado a sumar minutos en el máximo nivel.

El mediocampo es el sector más experimentado del plantel: Elías Montiel lidera con 4 mil 720 minutos, convirtiéndose en el jugador con mayor recorrido de todo el equipo. Obed Vargas aporta 3 mil 080, Gilberto Mora mil 931 y Yael Padilla mil 647. Más jóvenes como Iker Fimbres (mil 514), Amaury Morales (682) y Diego Sánchez (257) también han tenido la oportunidad de mostrarse en sus clubes.

Gilberto Mora en un partido de Xolos | IMAGO7

Al frente, Alexei Domínguez encabeza con mil 441 minutos, seguido de Tahiel Jiménez (987) y Hugo Camberos (982), quienes ya han probado el rigor de la Liga MX. Mateo Levy suma 343 y Oswaldo Virgen apenas 108, pero ambos son considerados promesas de proyección.

La suma total de minutos

En conjunto, los 20 futbolistas de la Selección Mexicana Sub-20 acumulan 19 mil 371 minutos en Primera División, un número que refleja el proceso de integración temprana de esta generación al futbol profesional.

Hugo Camberos en un partido de Chivas | IMAGO7

Porteros

Pablo Lara 630

Emmanuel Ochoa 0

Juan Liceaga 0

Defensas

José Pachuca 1925

Everardo López 1198

César Garza 278

Diego Ochoa 231

César Bustos 45

Jaziel Mendoza 56

Medios

Elías Montiel 4720

Obed Vargas 3080

Gilberto Mora 1931

Yael Padilla 1647

Iker Fimbres 1514

Amaury Morales 682

Diego Sánchez 257

Delanteros

Alexei Domínguez 1441

Tahiel Jiménez 987

Hugo Camberos 982

Mateo Levy 343

Oswaldo Virgen 108