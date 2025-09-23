Histórico portero lanza dardo a Malagón: 'Yo sería el titular del Tri'

A menos de un año de la Copa del Mundo 2026 aún no hay certeza sobre quién será el portero titular de la Selección Mexicana. A pesar de que Ochoa apunta a llegar a su sexto Mundial, las principales opciones para Javier Aguirre son Malagón y Rangel, sin embargo, el exportero de Rayados, Jonathan Orozco, parece no tener mucha confianza en estos dos arqueros.

Porteros de la Selección Mexicana | IMAGO7

En la última emisión del podcast 'Más Deporte en TUDN', Jonathan Orozco señaló que él en su mejor momento le hubiese quitado el puesto a Luis Ángel Malagón y 'Tala' Rangel.

"Fácilmente, sí, sí, cagado de risa (quitaría a cualquiera de los dos)"

Orozco también aprovechó para recordar las cualidades que tenía como portero antes del retiro, señalando que era un portero completo y no solo un atajador.

"Jugaba mejor con los pies, creo que era muy buen atajador, salía un poco más, jugaba un poquito adelantado"

Jona Orozco critica a los porteros del Tri | IMAGO7

Jona Orozco ve a Tala con más condiciones

'Jona' mencionó que 'Tala' tiene cualidades similares a las suyas, sin embargo, cada que se le ha dado la oportunidad de el Tri se va goleado:

"El que se asemeja más a mí en ese tipo de cualidades es el 'Tala' Rangel, pero al 'Tala' no le ha ido tan bien... pero tiene la mala fortuna de que siempre se come de dos a tres goles cuando juega"

Orozco crítica a Malagón

Respecto a Luis Ángel Malagón, Orozco mencionó que su punto débil es el juego aéreo, algo vital para el futbol moderno.

"Creo que Malagón es más sobrio, es más atajador, no se me hace tan buen saliendo por aire y hoy en día el futbol aéreo es muy importante, necesitas un portero que corte mínimo un centro de vez en cuando... ya tuvimos a Memo, pero Memo tenía los reflejos y la elasticidad para sacar ese tipo de bolas"

Pese a esta critica, Luis Ángel Malagón es quién lleva ventaja para ser el titular del Tri en la Copa del Mundo el próximo año.