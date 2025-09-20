México vence a Arabia Saudita en su última prueba de cara al Mundial Sub-20

A solo una semana de que la Selección Mexicana haga su debut en tierras chilenas para el Mundial Sub-20, el combinado nacional ganó su penúltimo partido luego de derrotar a su similar de Arabia Saudita con un 2-1.

@miseleccionsubs

Líder, Gilberto Mora

En un partido que empezó perdido el Tricolor, una vez más apareció la estrella de esta selección, Gilberto Mora, quien por la vía del penal puso el empate para que más adelante, el canterano de Pachuca y el también capitán, Elías Montiel sellara la victoria.

El combinado nacional dirigido por Eduardo Arce, llevó este encuentro con lo que se perfila será el 11 inicial el próximo 28 de septiembre, cuando México haga su debut ante su similar de Brasil, destacando la presencia de múltiples canteranos que ya tienen experiencia en la Liga MX.

Gilberto Mora en Selección I IMAGO7

Posible 11 para el debut en el Mundial

El duelo disputado en Paraguay ante la también participante del Mundial, Arabia Saudita, puso a estos once jugadores en el cuadro titular de Arce, por lo que se espera que también será la que debute en Chile:

Pablo Lara, Diego Ochoa, Everardo López, César Bustos, Amaury Morales, Alexei Domínguez, César Garza, Elías Montiel (Capitán), Tahiel Jiménez, Gil Mora y Mateo Levy.

Esta generación de futbolistas es una de las que más emociona a los mexicanos, no solo por el proyecto llevado por Andrés Lillini y Fernando Arce, sino por los futbolistas que van con ‘experiencia’ y motivación al torneo más importante de su carrera.