Sebastián Jurado alza la mano para el Mundial 2026: “Haré todo mi esfuerzo”

El arquero del FC Juárez asegura que la portería del Tri es garantía sin importar el nombre

Sebastián Jurado alza la mano para el Mundial
Sebastián Jurado alza la mano para el Mundial | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez
19 de Septiembre de 2025

Sebastián Jurado se ha consolidado y convertido en un referente en el arco de los Bravos de Juárez, el arquero busca trascender con los fronterizos en el Apertura 2025 y una de sus ilusiones la tiene más que claro y esa es la Selección Mexicana.

Sebastián Jurado l IMAGO7

El veracruzano tiene la ilusión de llegar al Mundial 2026, aunque sabe que es complicado por los arqueros que hoy se encuentran en el proceso él no pierde la esperanza y asegura que pondrá todo su esfuerzo para hacerlo realidad.

“Claro que me hace ilusión y haré lo que está en mis manos para poder levantar la mano para el proceso, poder levantar la mano para está próxima Copa del Mundo, pero  eso depende de muchos factores”, resaltó en entrevista con ESPN.

FC Juárez l IMAGO7

Hará su esfuerzo

Jurado recalcó que él dará lo que le toca hacer dentro del terreno del juego para llamar la atención del cuerpo técnico: “Lo qué depende de mí es trabajar a tope los fines de semana, físicamente estar muy bien, entender el juego.”

Elogio para los porteros del Tri

Sebastián Jurado también destacó que el nombre que esté como titular en la Selección Mexicana (Luis ángel Malagón, Tala Rangel o Guillermo Ochoa) lo hará de buena manera, esa situación no debe preocupar en el Tri.

“Yo a Memo, lo conozco muy bien compartimos concentración, también, sería la sexta copa del mundo de Memo y yo creo que siempre mientras esté activo va a ser un tipo que suma en todos los aspectos. Yo creo que la portería de México está en muy buenas manos”, mencionó. 
 

Memo Ochoa l IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Jurado vivirá una nueva etapa en su carrera

Futbol | 09/06/2025

¡Nuevo guardián tuzo! Sebastián Jurado reforzará a Pachuca para el Mundial de Clubes
Jurado en un entrenamiento con Juárez

Futbol | 09/12/2023

Sebastián Jurado a su llegada a Juárez: "Agradecido con el cuerpo técnico por la confianza"
¡Cliente! Sebastián Jurado ha recibido más de 50 goles por parte de América en su carrera

Futbol | 01/02/2025

¡Cliente! Sebastián Jurado ha recibido más de 50 goles por parte de América en su carrera
Te recomendamos
Caso Dani Alves: TAS reconoce el doble contrato con Pumas y redefine la indemnización
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO

 