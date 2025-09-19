Sebastián Jurado alza la mano para el Mundial 2026: “Haré todo mi esfuerzo”

Sebastián Jurado se ha consolidado y convertido en un referente en el arco de los Bravos de Juárez, el arquero busca trascender con los fronterizos en el Apertura 2025 y una de sus ilusiones la tiene más que claro y esa es la Selección Mexicana.

Sebastián Jurado l IMAGO7

El veracruzano tiene la ilusión de llegar al Mundial 2026, aunque sabe que es complicado por los arqueros que hoy se encuentran en el proceso él no pierde la esperanza y asegura que pondrá todo su esfuerzo para hacerlo realidad.

“Claro que me hace ilusión y haré lo que está en mis manos para poder levantar la mano para el proceso, poder levantar la mano para está próxima Copa del Mundo, pero eso depende de muchos factores”, resaltó en entrevista con ESPN.

FC Juárez l IMAGO7

Hará su esfuerzo

Jurado recalcó que él dará lo que le toca hacer dentro del terreno del juego para llamar la atención del cuerpo técnico: “Lo qué depende de mí es trabajar a tope los fines de semana, físicamente estar muy bien, entender el juego.”

Elogio para los porteros del Tri

Sebastián Jurado también destacó que el nombre que esté como titular en la Selección Mexicana (Luis ángel Malagón, Tala Rangel o Guillermo Ochoa) lo hará de buena manera, esa situación no debe preocupar en el Tri.

“Yo a Memo, lo conozco muy bien compartimos concentración, también, sería la sexta copa del mundo de Memo y yo creo que siempre mientras esté activo va a ser un tipo que suma en todos los aspectos. Yo creo que la portería de México está en muy buenas manos”, mencionó.



Memo Ochoa l IMAGO7