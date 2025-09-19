Caso Dani Alves: TAS reconoce el doble contrato con Pumas y redefine la indemnización

Uno de los fichajes más importantes en la historia de la Liga MX fue el de Dani Alves a Pumas en 2022; sin embargo, también fue probablemente el que peor ha terminado, esto por distintas razones.

El 20 de enero de 2023, Alves fue acusado de agresión sexual, por lo que en febrero de 2024, después de la investigación, la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión, aunque tuvo libertad provisional bajo fianza mientras se llevaba a cabo la apelación. Ahora, el TAS ha dado a conocer de manera oficial el laudo final de este caso.

Dani Alves tuvo problemas legales después de su paso por la Liga MX | Imago7

Cifras por daño de imagen

Después de que se dio todo el problema, los Pumas decidieron demandar a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA (CRD) reclamando un monto de cinco millones de dólares como indemnización más 1.125.000 por derechos de imagen, argumentando que el escándalo provocado por el encarcelamiento de su exjugador afectó directamente al club. En 2024 se declaró que Alves solamente debía pagar 159.677 dólares más intereses.

Lo que el Club Universidad argumentó a lo largo de este proceso fue que tanto el encarcelamiento como la condena generaron un escándalo mediático, el cual afectó directamente a la imagen del equipo, sus ventas y su reputación, por lo cual fue que pidieron la indemnización de cinco millones.

Dani Alves y Juan Ignacio Dinenno en un entrenamiento auriazul | Imago7

Uno de los puntos más importantes dentro de la problemática tiene que ver con que dentro de las declaraciones de Pumas, se dio a conocer que en realidad Dani Alves tenía un doble contrato, uno de ellos de manera estrictamente laboral y el otro, ligado a temas de imagen con la empresa Flash Forward Esportes e Eventos Ltda, el cual estaba cerrado por 2.250.000 en dos pagos de 1.125.000, de los cuales, los universitarios pidieron que el jugador devolviera la contraprestación de uno de esos pagos, ya que dicho contrato no pudo ser válido después de su encarcelamiento.

Defensa de Dani Alves

Después de todos los inconvenientes que se generaron en la carrera del jugador brasileño con el tema del encarcelamiento, tanto él como su defensa argumentaron que la cláusula penal de cinco millones era excesiva, debido a que estaban pidiendo el equivalente a 200 veces su salario, además de ser carente de reciprocidad.

Algo más es que ellos mismos señalaron que el contrato de imagen ya había concluido antes de su arresto, tratando de dejar en claro que no existía base legal alguna para reclamar la devolución. Por último, también se pidió que cualquier compensación fuera reducida, además de tratar de condenar al club para cubrir cualquier costa legal.

Resolución oficial del caso | Captura

Laudo final del TAS

Después de analizar la situación, el tribunal concluyó que en efecto, la cláusula era excesiva y debía ser reducida. El 1 de septiembre de 2025, el TAS resolvió revocar la decisión de FIFA y condenar a Dani Alves a pagar 2.250.000 dólares a Pumas más un interés anual de 5%, mismo que se toma en cuenta desde el 21 de enero de 2023.