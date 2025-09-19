Miguel Paul o Rodrigo Parra: ¿Quién será el 2do portero de Pumas mientras no esté Pablo Lara?

Pumas perderá a un portero clave para los partidos ante Juárez, América y Chivas. Debido a la Copa del Mundo Sub 20 que se disputará en Chile, Pablo Lara no estará disponible para estar como reemplazo de Keylor Navas. Por lo tanto, el segundo arquero del Club Universidad Nacional durante este lapso será uno de los canteranos que ya ha tenido actividad en este semestre con el primer equipo.
Pablo Lara es el arquero titular de la Selección Mexicana Sub 20 que dirige Eduardo Arce. Con esto, el arquero universitario reportará a partir de este domingo con el Tricolor previo a la justa mundialista. Por lo tanto, Lara se perderá al menos los próximos tres juegos del equipo auriazul. En caso de que México llegue a las últimas instancias, podría ausentarse hasta en seis partidos.
Dicho Mundial comenzará para México este 28 de septiembre con el duelo frente a Brasil. Posteriormente se medirá ante España y cerrará la Fase de Grupos ante Marruecos el 4 de octubre. Durante este lapso, Pumas jugará ante Juárez como visitante, contra América en el Estadio Ciudad de los Deportes y frente a Chivas en Ciudad Universitaria. Por lo tanto, Pablo no estará en estos encuentros.
Tras esta seguidilla de juegos, vendrá un parón de clubes por la Fecha FIFA. Tras esto, el próximo duelo de Pumas sería el 18 de octubre contra Rayados. Este partido podría perdérselo Pablo Lara en caso de que México llegue a la Final, pues dicha definición por el título se jugará el 19 del mismo mes.
Ante esto, la afición tiene la incertidumbre sobre quién será el segundo portero de Pumas durante este periodo. Cabe remarcar que Keylor Navas no dejará de ser el portero titular, pero una expulsión, alguna lesión o una situación extraordinaria haría que el segundo arquero tome el arco felino.
Con esto, Miguel Paul, arquero canterano de Pumas, será la segunda opción del equipo que dirige Efraín Juárez mientras Pablo juega el Mundial Sub 20. ‘Mike’ ya tuvo actividad con el primer equipo durante este semestre en el duelo de Leagues Cup ante Inter Miami, partido en el que no estuvo Keylor Navas tras una expulsión en el juego previo.
Incluso, después de ese encuentro, Paul fue el segundo guardameta de Pumas mientras Pablo estaba lesionado y Keylor ya estaba incorporado en el equipo. Así, Rodrigo Parra está descartado para aparecer con el primer equipo hasta este momento, después de sus errores en la Jornada 1 y 2 de este Apertura 2025.