Tuzos y Gallos se ven las caras en busca de escalar posiciones en la tabla general

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Querétaro? EN VIVO | RÉCORD
Aldo Martínez
19 de Septiembre de 2025

La mitad del Apertura 2025 llega con la Jornada 9, acompañada de grandes encuentros y con los equipos ya enfocados en sus objetivos de cara al final de la competencia, tales el caso de los Tuzos del Pachuca y los Gallos del Querétaro.

Pachuca y Querétaro llegan con una diferencia considerable; mientras los Tuzos están en la parte alta de la tabla con 13 puntos y en el séptimo lugar, Gallos es penúltimo y esta con solo cuatro puntos.

Mientras el equipo local llega de una dolorosa derrota ante la Máquina del Cruz Azul, los visitantes también llegan de no sumar ante los Rayados del Monterrey, por lo que ambos intentarán todo por volver a contar puntos y así pensar en avanzar en el torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Querétaro?

  • FECHA: Sábado 20 de septiembre.
  • HORA: 17:00 (tiempo centro de México).
  • LUGAR: Estadio Hidalgo, Pachuca, México.
  • TRASNSMISIÓN: FOX.
