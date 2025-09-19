Xolos de Tijuana tendrá nuevo patrocinador a partir del Clausura 2026

Los Xolos de Tijuana tendrán nuevo patrocinador a partir del Clausura 2026. La marca estadounidense de ascendencia inglesa, Reebok, regresará al futbol mexicano tras más de 14 años de ausencia.

"Compartiendo con el Club y su afición un ADN aguerrido e irreverente, Reebok se suma como patrocinador de Xolos a la mitad de la temporada, demostrando una vez más, el inicio de una alianza disruptiva", comentó la marca por medio de un comunicado.

Xolos | IMAGO7

¿Qué dijo Tijuana sobre su nueva alianza?

El conjunto fronterizo comentó por medio de su Director de Alianzas Comerciales y de Comunicación, Esteban de Anda, que Xolos presentará sus nuevos uniformes antes de finalizar el año. Reebok será la encargada de sacar las indumentarias de local, visitante y alternativa.

"Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Reebok a la familia Xoloitzcuintle. Esta alianza es un paso significativo para el Club, ya que nos unimos a una marca con pedigree histórico en el deporte a nivel mundial. El compromiso de Reebok con la innovación, tecnología y la calidad se alinea perfectamente con el objetivo de brindar lo mejor a nuestra gente, aliados y socios comerciales", agregó Esteban de Anda.

¿Cuál fue el último equipo que vistió Reebok?

Reebok dejó al futbol mexicano hace unos ayeres, cuando vistió a las Chivas en el Apertura 2006. Tanto el uniforme, como el torneo son de los más recordados para los aficionados del Rebaño Sagrado, pues salieron campeones ante Toluca.

