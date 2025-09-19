Xolos de Tijuana tendrá nuevo patrocinador a partir del Clausura 2026

Los Xolos de Tijuana tendrán nuevo patrocinador a partir del Clausura 2026. La marca estadounidense de ascendencia inglesa, Reebok, regresará al futbol mexicano tras más de 14 años de ausencia.
"Compartiendo con el Club y su afición un ADN aguerrido e irreverente, Reebok se suma como patrocinador de Xolos a la mitad de la temporada, demostrando una vez más, el inicio de una alianza disruptiva", comentó la marca por medio de un comunicado.
¿Qué dijo Tijuana sobre su nueva alianza?
El conjunto fronterizo comentó por medio de su Director de Alianzas Comerciales y de Comunicación, Esteban de Anda, que Xolos presentará sus nuevos uniformes antes de finalizar el año. Reebok será la encargada de sacar las indumentarias de local, visitante y alternativa.
"Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Reebok a la familia Xoloitzcuintle. Esta alianza es un paso significativo para el Club, ya que nos unimos a una marca con pedigree histórico en el deporte a nivel mundial. El compromiso de Reebok con la innovación, tecnología y la calidad se alinea perfectamente con el objetivo de brindar lo mejor a nuestra gente, aliados y socios comerciales", agregó Esteban de Anda.
¿Cuál fue el último equipo que vistió Reebok?
Reebok dejó al futbol mexicano hace unos ayeres, cuando vistió a las Chivas en el Apertura 2006. Tanto el uniforme, como el torneo son de los más recordados para los aficionados del Rebaño Sagrado, pues salieron campeones ante Toluca.