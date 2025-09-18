Chivas 'se burla' de André Jardine con canción tras triunfo en el Clásico

Chivas encendió las redes sociales luego de compartir una publicación que muchos aficionados interpretaron como una burla hacia André Jardine, director técnico del Club América, tras el triunfo rojiblanco en el Clásico Nacional el pasado fin de semana.

En la previa del duelo ante Tigres, que se retrasó dos horas por la intensa lluvia en Guadalajara, el sonido del Estadio Akron puso a todo volumen la canción Wonderwall de Oasis. Minutos después, la cuenta oficial de Chivas en X (antes Twitter) difundió un video con el mensaje: “Y después de todo, eres mi Wonderwall. Oasis a todo volumen en los altavoces del Estadio Akron”.

Lanzaron un publicación polémica | CAPTURA

El detalle no pasó desapercibido, ya que la banda británica se presentó recientemente en la Ciudad de México como parte de su gira de reunión, y uno de los asistentes fue nada menos que André Jardine.

La conexión con André Jardine

Un día antes del Clásico América vs. Chivas, Jardine acudió al primer concierto de Oasis en la CDMX. El brasileño es un seguidor reconocido de la agrupación de los hermanos Gallagher, y su presencia en el show generó comentarios entre los aficionados azulcremas.

El DT asistió al concierto previo al partido | IMAGO7

Tras el triunfo del Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes, la publicación de Chivas fue interpretada como un dardo directo al estratega de las Águilas, pues consideran que le restó importancia al duelo ante el cuadro tapatío.

Aunque Chivas nunca mencionó explícitamente al América ni a Jardine, los seguidores rojiblancos celebraron la ocurrencia, mientras que en redes sociales varios aficionados azulcremas lo tomaron como una burla al entrenador.

Se llevaron el triunfo en el Clásico | IMAGO7