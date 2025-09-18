América amarra a una de sus piezas clave con renovación de contrato

El América continúa renovando a algunos de sus jugadores, pues varios estaban cerca de terminar sus respectivos contratos con el equipo.

Ahora fue el turno de Ramón Juárez, quien pudo llegar a un acuerdo con la directiva de Coapa para ampliar su contrato con el equipo. Este nuevo acuerdo se firmó por los próximos 4 años, es decir, por 8 temporadas más.

Firmaron al defensor | MEXSPORT

En el acuerdo, Juárez tendrá un aumento en cuanto al salario, pues llevaba tiempo buscando este aumento, siendo uno de los jugadores de mayor valor en la plantilla por su calidad y el tema de la edad.

A través de las redes sociales se compartió la noticia, pues el equipo de Coapa publicó una serie de fotografías del mexicano con indumentaria de las Águilas y en el momento en que estaba firmando los papeles.

Acordó su renovación | X

Cabe señalar que hace unos meses renovó Israel Reyes, por lo que el América está asegurando la permanencia de sus defensas más importantes de cara al futuro, además de ser jugadores que tienen proyección.

NÚMEROS DE RAMÓN

Ramón Juárez ha sido un futbolista muy importante del América y acaba de cumplir 100 partidos con el equipo. Además, cuenta con 3 goles y 1 asistencia, mientras que es uno de los tricampeones del equipo.