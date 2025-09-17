Exárbitro asegura que América 'lo vetó' por pitarles penales en contra

El exárbitro mexicano Roberto García Orozco destapó una de las prácticas más comentadas en el futbol mexicano: el veto de silbantes por parte de ciertos clubes. En entrevista para el pódcast Piso 15, el exsilbante aseguró que América lo vetó después de señalar dos penales en su contra que significaron dolorosas eliminaciones para las Águilas.

Roberto García Orozco, exárbitro mexicano | IMAGO7

“Hay dos situaciones muy marcadas: un partido de Cuartos de Final contra Pachuca donde en la última jugada marqué un penal y obviamente América queda eliminado. Y otra Semifinal ante Monterrey donde también al final marqué un penal…”, relató García Orozco.

De acuerdo con su testimonio, tras esas decisiones polémicas, la directiva azulcrema intervino directamente ante la Comisión de Árbitros para pedir que él no volviera a pitarles durante un tiempo.

“Obviamente los directivos de América, molestos por esta situación, hablaban directamente a la Comisión de Árbitros y decían: ‘oye, ya no quiero que me arbitre Roberto’, y eso pasó siempre. En algún momento también con Marco Antonio Rodríguez o Armando Archundia”, agregó.

García Orozco pasó tiempo sin pitar al América | IMAGO7

Llamadas para vetar árbitros

García Orozco subrayó que esta no fue una situación aislada, sino una práctica recurrente en el balompié nacional. Incluso, mencionó que otros árbitros de la talla de Marco Antonio “Chiquimarco” Rodríguez habrían sido vetados por diferentes equipos.

“Yo considero que ni errores eran, pero si el equipo no tenía un resultado positivo con cierto árbitro, pues sí había llamadas donde decían: ‘oye, no quiero este árbitro, no me lo mandes’, y prácticamente dejaban de arbitrar cierto tiempo con ese equipo”, aseguró.

García Orozco asegura que hay llamadas para vetar árbitros | IMAGO7