Henry Martín sufre una nueva lesión y estará fuera por tiempo indefinido

Henry Martín ha sufrido una nueva lesión con lo que quedará fuera de las canchas por tiempo idenfinido con las Águilas, luego del entrenamiento post-Clásico Nacional ante las Chivas del Guadalajara.

Clásico Nacional l IMAGO7

A través de las redes sociales, el América compartió un comunicado para dar a conocer la lesión del delantero mexicano: “El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda".

El club termina rematando que no hay un tiempo estimado apra que vuelva a las canchas: "El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

América l IMAGO7

NO ES RECAÍDA

Esta lesión la sufrió en el entrenamiento, por lo que no puede estar presente en estos días. Es importante señalar que se asegura que no es una recaída de lesión, más bien un tema nuevo que está afectando al yucateco.

Henry disputó unos minutos en el clásico ante las Chivas, luego de estar entrenando al parejo del grupo por 2 semanas, aunque ahora tendrá que regresar al gimnasio para su rehabilitación.

¿CUÁNDO REGRESARÁ?

En el comunicado se lee que su recuperación está pendiente a la evolución, aunque este tipo de lesiones dejan fuera a un jugador por unas 2 semanas. Es importante señalar que no es un hecho este tiempo, pues el antecedente con Martín podría modificar el tiempo de regreso a las canchas.