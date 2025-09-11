Henry Martín asegura estar recuperado para Clásico Nacional: 'Ya no hay dolores'

Henry Martín habló previo al Clásico Nacional de este fin de semana donde el América estará recibiendo a las Chivas en el estadio Ciudad de los Deportes.

El delantero de las Águilas compartió que ha estado trabajando dos semanas con el equipo y los dolores han desaparecido, por lo que está listo para volver a la cancha.

IMAGO7

“Me siento mucho mejor, llevo ya dos semanas completas trabajando con el equipo y bueno ya se fueron molestias se fueron dolores y con eso ya afortunadamente me siento mucho mejor”

Además, mencionó que fue una etapa muy complicada en su carrera, pues el tema mental le afectaba en todo sentido.

“Lo primero sí, ha sido muy difícil, he pasado meses complicados tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Y me ha afectado mucho, no no solo en lo físico también en mental, pero son tiempos que hay que pasar, son tiempos que hay que sufrir, así como vinieron tiempos buenos, me tocó vivir ahorita momentos malos donde no salía de las lesiones, donde parecía increíble que un pelotazo me dejaba fuera, cuando ya parecía estar bien un golpe en la rodilla, un desgarro, molestia por todos lados".

VE BIEN A CHIVAS

Por último, Henry Martín aseguró que Chivas no juega mal y pueden hacer buenas cosas, por lo que deben estar muy atentos en el clásico.

“Bueno, es un clásico no importa en el lugar que vengan he visto partidos de de Chivas y no juegan mal, juegan muy bien tienen mucha posesión, juegan mucho el contragolpe. Simplemente no se han dado los resultados”.