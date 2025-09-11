¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo jugador de Rayados de Monterrey

Rayados buscaba un fichaje internacional más y todo indica a que lo consiguió. El conjunto regiomontano llegó a un acuerdo con el AEK de Atenas por Anthony Martial, quien además tuvo paso por la Premier League con Manchester United.

Anthony Martial jugará para Rayados

De acuerdo con César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, los equipos ya acordaron el traspaso y se habla de un contrato importante para el atacante francés, que ahora tendrá una nueva etapa en el futbol mexicano.

Rayados de Monterrey fortalece su ataque con un futbolista con amplia experiencia en el futbol internacional, especialmente en Inglaterra con el Manchester United, donde pasó siete años. También jugó para Sevilla, Olympique de Lyon y Mónaco.

Martial, otra figura internacional al futbol mexicano

Martial es otro jugador internacional que llega al futbol mexicano, en el que ya hay estrellas como Sergio Ramos, Allan Saint-Maximin, Ángel Correa, entre otras figuras que brillaron en el viejo continente. Rayados ha sido uno de los equipos que más bombazos ha importado.

Con su fichaje, Monterrey refuerza su apuesta por ser protagonista en la Liga MX, donde buscará consolidar un plantel de talla internacional capaz de competir por todos los títulos en disputa, como la Copa de Campeones de la Concacaf.

