Tigres presenta informe anual y comparte sus logros sociales y comunitarios

Tigres llevó a cabo este miércoles 10 de septiembre la presentación de su Informe Anual de Sostenibilidad 2024 en el auditorio de FACPYA de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en un evento que reunió a directivos, cuerpo técnico y jugadores de los equipos varonil y femenil.

Durante la ceremonia se dieron a conocer los principales logros sociales y comunitarios del club a lo largo del año, entre los que destacan la entrega de becas a jóvenes y programas de mejoramiento de vida, así como donaciones en la lucha contra el cáncer. Además, se resaltó el trabajo con proyectos inclusivos como Tigres Unión y Tigres Powerchair, que fomentan la participación deportiva.

Uno de los momentos más llamativos fue la proyección de un video de Nahuel Guzmán, donde se mostró el trabajo social realizado como parte de la sanción de 11 partidos de suspensión que recibió en 2024 tras su expulsión en el Clásico Regio 135 frente a Rayados, cuando utilizó un láser desde la tribuna.

El evento contó también con la presencia del actor Rob Schneider, embajador de la Fundación Tigres, quien respaldó las iniciativas sociales y comunitarias del club, subrayando el impacto positivo que tienen en la sociedad.

Con este informe, Tigres refrenda su compromiso no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, consolidándose como una institución que busca generar un cambio positivo en la comunidad.

