NFL

Geno Smith regresa a Jets tras canje con Raiders

El quarterback Geno Smith de los Raiders de Las Vegas durante un juego contra los Giants de Nueva York l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:45 - 11 marzo 2026
El quarterback vuelve al equipo donde inició su carrera en la NFL.

El mariscal de campo Geno Smith regresará a los New York Jets luego de que el equipo concretara un canje con Las Vegas Raiders, de acuerdo con una fuente que habló con The Associated Press.

El movimiento marca un curioso regreso para Smith, quien fue seleccionado originalmente por los Jets en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2013 y ahora tendrá una nueva oportunidad con la franquicia más de una década después de su llegada a la liga.

Un canje que incluye selecciones del Draft

De acuerdo con los reportes, los Jets enviarán una selección de sexta ronda del Draft de 2026 a los Raiders a cambio de Smith y una séptima del mismo draft.

Para concretar el acuerdo, el quarterback también acordó reestructurar su contrato, mientras que los Raiders asumirán la mayor parte del salario restante, reduciendo el impacto económico para Nueva York.

Geno Smith celebra la victoria de Jets sobre Patriotas 27-30 | AP

Un regreso con historia en Nueva York

Smith, de 35 años, inició su carrera profesional con los Jets, donde jugó entre 2013 y 2016 antes de pasar por varios equipos de la liga como los Giants, Chargers, Seahawks y, más recientemente, los Raiders.

Aunque tuvo una destacada temporada en 2022 que lo llevó al Pro Bowl y al premio al Jugador Regreso del Año, su etapa más reciente con Las Vegas fue complicada, luego de una campaña en la que lanzó 19 touchdowns y 17 intercepciones.

Geno Smith lanzó para más de 300 yardas

Ahora, el veterano quarterback tendrá la oportunidad de reencontrarse con la franquicia que lo vio debutar y buscar un nuevo capítulo en su carrera dentro de la NFL.

Geno Smith lanzando en el encuentro de este domingo
