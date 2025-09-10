Mauricio Culebro ve positiva su gestión en Tigres ‘Muy contentos’

Luego de finalizar el informe anual de sostenibilidad por parte de Tigres, el presidente deportivo del club, Mauricio Culebro, mencionó sobre lo que ha logrado en el equipo universitario en la cuestión social y comunitaria con los 10 años de la Fundación de los felinos.

“La verdad muy contentos, siempre lo hemos dicho, la misión de Tigres va más allá de lo que se hace dentro de la cancha, si es muy importante que sepamos que Tigres no solo es futbol, nuestra misión va mucho más allá de eso.”

SE COMPLICA LA LLEGADA DE UN REFUERZO

A poco tiempo de que concluya la ventana de transferencias, Culebro resaltó que no buscarán comprar por comprar un jugador, por lo que ve complicado que llegue un refuerzo más al equipo para este Apertura 2025.

“No me gusta hablar antes de tiempo, porque luego hay veces que yo no puedo controlar el futuro, mientras haya tiempo todo puede pasar, estamos muy claros en lo que queremos, si no es alguien que en verdad nos venga a dar un salto de calidad, creemos que nos quedaremos así.”

“La búsqueda es constante, no vamos a entrar en las compras de pánico, estamos buscando más el perfil y el tipo de jugador que queremos, es complicado, no es tampoco cerrar por cerrar.”