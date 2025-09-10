¡Paternidad sobre Chivas! André Jardine invicto en Clásico Nacional en Liga MX

Este sábado se disputa una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas; un clásico marcado por la gran diferencia que hay en la tabla entre ambos clubes y también por la paternidad que hay por parte de André Jardine hacía el Club Deportivo Guadalajara.

André Jardine tiene paternidad sobre Chivas | IMAGO7

El estratega brasileño de Las Águilas disputó su primer Clásico Nacional en la Jornada 8 del Apertura 2023 y desde entonces ha estado en el banquillo del América en 10 partidos contra Chivas en Liga MX con un registro de 5 victorias y 3 empates, por lo que André Jardine está invicto ante Guadalajara en competición local.

Entre los Clásicos Nacionales que André Jardine le ha tocado dirigir podemos encontrar goleadas como el 4-0 en su primer partido ante Chivas como DT del Club América o la eliminación en Apertura del Clausura 2024 que a la postre terminó siendo el bicampeonato.

Jardine invicto ante Chivas en Liga MX | IMAGO7

Las derrotas de Jardine ante Chivas

Cabe señalar que André Jardine si tiene derrotas en Clásico Nacional pues Chivas ha vencido al Club América en un par de ocasiones con el brasileño en el banquillo, sin embargo, estas dos derrotas fueron en Concacaf Champions Cup y no tuvieron mayor relevancia pues Las Águilas terminaron avanzando en la serie y Guadalajara fue eliminado.

Números de Jardine en Clásico Nacional