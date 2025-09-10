¡Paternidad sobre Chivas! André Jardine invicto en Clásico Nacional en Liga MX

América no pierde con Chivas en Liga MX desde que André Jardine llegó a Coapa

Fernando Villalobos Hernández
10 de Septiembre de 2025
¡Paternidad! André Jardine invicto en Clásico Nacional en Liga MX
André Jardine, entrenador del Club América | IMAGO7

Este sábado se disputa una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas; un clásico marcado por la gran diferencia que hay en la tabla entre ambos clubes y también por la paternidad que hay por parte de André Jardine hacía el Club Deportivo Guadalajara.

André Jardine tiene paternidad sobre Chivas | IMAGO7

El estratega brasileño de Las Águilas disputó su primer Clásico Nacional en la Jornada 8 del Apertura 2023 y desde entonces ha estado en el banquillo del América en 10 partidos contra Chivas en Liga MX con un registro de 5 victorias y 3 empates, por lo que André Jardine está invicto ante Guadalajara en competición local.

Entre los Clásicos Nacionales que André Jardine le ha tocado dirigir podemos encontrar goleadas como el 4-0 en su primer partido ante Chivas como DT del Club América o la eliminación en Apertura del Clausura 2024 que a la postre terminó siendo el bicampeonato.

Jardine invicto ante Chivas en Liga MX | IMAGO7

Las derrotas de Jardine ante Chivas

Cabe señalar que André Jardine si tiene derrotas en Clásico Nacional pues Chivas ha vencido al Club América en un par de ocasiones con el brasileño en el banquillo, sin embargo, estas dos derrotas fueron en Concacaf Champions Cup y no tuvieron mayor relevancia pues Las Águilas terminaron avanzando en la serie y Guadalajara fue eliminado.

Números de Jardine en Clásico Nacional

  • 13/03/2025 – Octavos de final Concacaf | América 4-0 Chivas

  • 09/03/2025 – Jornada 11 | Chivas 0-0 América

  • 06/03/2025 – Octavos de final Concacaf | Chivas 1-0 América

  • 15/09/2024 – Jornada 7 | América 1-0 Chivas

  • 19/05/2024 – Semifinales Liga MX | América 1-0 Chivas

  • 16/05/2024 – Semifinales Liga MX | Chivas 0-0 América

  • 17/03/2024 – Jornada 12 | Chivas 0-0 América

  • 14/03/2024 – Octavos de final Concacaf | América 2-3 Chivas

  • 07/03/2024 – Octavos de final Concacaf | Chivas 0-3 América

  • 17/09/2023 – Jornada 8 | América 4-0 Chivas

TE PUEDE INTERESAR

Coapa será uno de los centros de entrenamiento del Mundial 2026

Internacionales | 10/09/2025

Coapa será uno de los centros de entrenamiento del Mundial 2026
Dos Santos podría haberse lesionado en la más reciente práctica azulcrema

América | 09/09/2025

¿Lesionado? La verdad sobre Jonathan dos Santos antes del América vs Chivas
'Maxi' y Chicharito tiene un enfrentamiento en el pasado

América | 09/09/2025

¿Cómo les fue a Chicharito y Allan Saint-Maximin cuando se enfrentaron en Europa?
Te recomendamos
Coapa será uno de los centros de entrenamiento del Mundial 2026
Club América
Liga MX

LO ÚLTIMO

 