¿Cómo les fue a Chicharito y Allan Saint-Maximin cuando se enfrentaron en Europa?

El segundo fin de semana de septiembre trae consigo uno de los duelos más esperados en el Apertura 2025 en la Liga MX; América recibirá a Guadalajara en el Estadio Ciudad de los Deportes en el marco de la Jornada 8.

Sin duda alguna, dos de los protagonistas de este partido son Javier 'Chicharito' Hernández y Allan Saint-Maximin, quienes ya tienen un enfrentamiento previo en su historial, dándole un ingrediente extra a la rivalidad entre Águilas y el Rebaño Sagrado.

El Estadio Ciudad de los Deportes recibe una nueva edición del Clásico | Imago7

Enfrentamiento alemán

Con ambos jugadores teniendo una basta experiencia en el futbol europeo, sería un poco complicado poder adivinar en dónde se dio el enfrentamiento entre los dos; sin embargo, el único registro de un duelo entre equipos en los que ambos hayan militado, se dio en la Bundesliga, específicamente el 30 de enero de 2016 cuando el Bayer Leverkusen se enfrentó a Hannover 96.

Aquel duelo lo ganaron las 'Aspirinas' con un a goleada de 3-0, en la cual, Chicharito anotó un par de veces para ayudar a su equipo en aquel entonces a llevarse el resultado a favor. Por parte del atacante francés, su participación vino desde la banca, además de que su ingreso no representó ninguna modificación al estruendoso marcador en el terreno de juego.

Chicharito fue autor de un doblete en aquel duelo | MexSport

Detalles del Clásico de México

Este martes 9 de septiembre se ha dado a conocer que el árbitro encargado de dirigir el Clásico será Oscar Mejía, con su primera participación en un partido así. El tema de poder jugar con público en el Estadio Ciudad de los Deportes también ya se ha resuelto de manera favorable para las Águilas, por lo que no representará ningún conflicto dicha situación.

En cuanto a la participación de Hernández y Saint-Maximin, el cuadro americanista busca poner al francés como titular por primera vez, siempre y cuando el tema físico le responda a favor. Chicharito por su parte, podría ser convocado, pero se ve lejana la posibilidad de que inicie el partido, no así de que tenga siquiera algunos minutos dentro del mismo.

Saint-Maximin en su paso por la Bundesliga | Captura