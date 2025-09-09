Oscar Mejía es elegido como el árbitro del Clásico Nacional del Apertura 2025

La semana del Clásico Nacional sigue tomando forma de cara al sábado 13 de septiembre, en donde América dentro del Estadio Ciudad de los Deportes reabrirá sus puertas para recibir a Chivas en una edición más del partido más importante para ambas escuadras en torneo regular. Con algunos días de distancia todavía con la fecha del juego, la FMF ha designado de manera oficial a quien estará a cargo del arbitraje, lo cual no ha sido una noticia grata para muchos.

El Estadio Ciudad de los Deportes será la sede de la nueva edición del Clásico | Imago7

Mejía, el encargado del Clásico

La página oficial de la Liga MX ya muestra a Oscar Mejía García como el árbitro elegido para llevar a buen puerto el Clásico Nacional en el 'Estadio Azulcrema'. Con 40 años, el nacido en la Ciudad de México estará a cargo de su primer partido de esta índole, diez años después de haber debutado en un Alebrijes vs Cimarrones de la entonces llamada Liga de Ascenso.

En el presente torneo de Apertura 2025, Mejía ha participado en ocho partidos, dentro de los cuales en tres ha sido central, en uno cuarto árbitro y en los que restan ha estado presente como árbitro de VAR. Tiene un total de 15 tarjetas mostradas a lo largo de su participación, de las cuales 14 han sido amarillas; sin embargo la roja que sacó fue debido a una doble cartulina preventiva.

Mejía estará en su cuarto encuentro como silbante principal | Imago7

Cuerpo arbitral completo

Con Oscar Mejía como árbitro principal, la FMF ha designado también a quienes estarán acompañándolo en todos los frentes; el asistente número uno será Christian Espinosa, el segundo será Enrique Bustos y como cuarto silbante aparece Iván Antonio López.

En el VAR estarán presentes Diana Stephania Pérez Borja acompañada de Enrique Martínez Sandoval. El partido se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 13 de septiembre a las 9:15 PM, en el horario estelar de la jornada sabatina.