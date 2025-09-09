¡Capital rojiblanca! Chivas 'calienta' el Clásico ante América en redes sociales

La semana de Clásico Nacional ha comenzado, el sábado 13 de septiembre se jugará una edición más de este partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, y con motivo de ello, Guadalajara ha comenzado a 'calentar' el duelo en redes sociales.

El tema principal de los mensajes dirigidos hacia las Águilas es acerca de la posible 'invasión' de aficionados rojiblancos a lo que ellos mismos han llamado la 'Capital Rojiblanca'.

Guadalajara cuenta con una gran afición a lo largo del país | X: @Chivas

Aumenta la rivalidad

A pesar de que debido a las remodelaciones que está sufriendo el Estadio Azteca, el partido tendrá que volver a jugarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, eso a la gente de Chivas no le ha importado, pues de momento se mantienen en el mismo discurso de utilizar el #CapitalRojiblanca, creyendo que vendrá una cantidad importante de afición a ver el encuentro.

Los propios aficionados ya han expresado su sentir en los comentarios de una de las más recientes publicaciones de su equipo, pues algunos piensan que no están en posición de provocar y sentirse superiores debido a la actualidad que vive el club, ya que se encuentran en la antepenúltima posición de la tabla; sin embargo, hay otros más que han tomado dicha publicación para poder 'envalentonarse' y volver a apostar con sus rivales.

Gabriel Milito ha tenido un terrible inicio de torneo | Imago7

¿Habrá 'invasión' en la Capital?

Actualmente, Chivas se mantiene en la posición 16 de la tabla general del Apertura 2025, por lo que el partido en contra de América no ha levantado los ánimos que sí había levantado en semanas anteriores; no obstante, es bien sabido que cuando el Rebaño visita la Ciudad de México, la afición suele asistir al inmueble en el que juegue.

Por lo pronto, solamente queda esperar si a partir del viernes, día en el que lleguen a CDMX, la gente se da cita en el aeropuerto y en el hotel para poder notar si es que la famosa 'Invasión rojiblanca' tendrá lugar en la Jornada 8.

La afición de Chivas se ha mostrado inconforme con la actualidad de su equipo | Imago7