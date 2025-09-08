Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronuncia sobre polémica entre América y alcaldía Benito Juárez

La novela del Club América contra la Alcaldía Benito Juárez continúa, el veto al Estadio Ciudad de los Deportes sigue teniendo consecuencias y este problema ya ha escalado hasta la presidencia, donde la mandataria mexicana, Claudia Sheimbaum, dio luz verde para la demanda de América proceda legalmente ante el alcalde Luis Alberto Mendoza Acevedo.

Durante la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Shienbaum dio luz verde para que el Club América denunciara al alcalde de la Benito Juárez, siempre y cuando haya fundamentos para determinar que el funcionaron publico, Luis Alberto Mendoza Acevedo, actuó de manera arbitraria al obligar a Las Águilas a jugar a puerta cerrada.

"Sería bueno que se denunciara ¿no? si de verdad hay un acto de corrupción o de intimidación, pues que se denuncie y que se investigue", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

América amparado ante veto

Por el momento RÉCORD pudo saber que el Juzgado Federal 6to de Distrito en CDMX ya ha amparado al Club América para poder volver a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes con publico este mismo fin de semana durante el Clásico Nacional.

Alcalde también analiza demanda

Ante los señalamientos que han existido en su contra, el alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, también mencionó que podría proceder legalmente, sin embargo, esto no sería en contra del Club América sino contra quién lo haya 'difamado' en toda esta polémica.

