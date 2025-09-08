Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronuncia sobre polémica entre América y alcaldía Benito Juárez

La mandataria ve positivo que el Club América levante una denuncia y se haga valer la ley

Fernando Villalobos Hernández
8 de Septiembre de 2025
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronuncia sobre polémica entre América y alcaldía Benito Juárez
Claudia Sheinbaum habla del Club América | IMAGO7

La novela del Club América contra la Alcaldía Benito Juárez continúa, el veto al Estadio Ciudad de los Deportes sigue teniendo consecuencias y este problema ya ha escalado hasta la presidencia, donde la mandataria mexicana, Claudia Sheimbaum, dio luz verde para la demanda de América proceda legalmente ante el alcalde Luis Alberto Mendoza Acevedo. 

Estadio Ciudad de los Deportes, casa del América | IMAGO7

Durante la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Shienbaum dio luz verde para que el Club América denunciara al alcalde de la Benito Juárez, siempre y cuando haya fundamentos para determinar que el funcionaron publico, Luis Alberto Mendoza Acevedo, actuó de manera arbitraria al obligar a Las Águilas a jugar a puerta cerrada.

"Sería bueno que se denunciara ¿no? si de verdad hay un acto de corrupción o de intimidación, pues que se denuncie y que se investigue", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinmbaum, presidenta de México | IMAGO7

América amparado ante veto

Por el momento RÉCORD pudo saber que el Juzgado Federal 6to de Distrito en CDMX ya ha amparado al Club América para poder volver a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes con publico este mismo fin de semana durante el Clásico Nacional.

Alcalde también analiza demanda

Ante los señalamientos que han existido en su contra, el alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, también mencionó que podría proceder legalmente, sin embargo, esto no sería en contra del Club América sino contra quién lo haya 'difamado' en toda esta polémica.

<span class="wtBS9" style="-webkit-line-clamp:6;" jsname="bN97Pc" id="_lAW_aJjpIrLpkPIPrOnY2AE_52">Luis Alberto Mendoza Acevedo, alcalde de la Benito Juárez |&nbsp;</span>

TE PUEDE INTERESAR

Un ídolo del América perdió la vida este domingo

América | 07/09/2025

¡Adiós Leyenda! Ídolo del América perdió la vida en plena Fecha FIFA
América hace ridículo y termina perdiendo

América | 06/09/2025

¡Defensa de paseo! América hace ridículo y termina perdiendo contra DC United
Allan Saint-Maximin en América

América | 06/09/2025

¡De crack! Allan Saint-Maximin saca la magia y se queda cerca de un golazo
Te recomendamos
¡Adiós Leyenda! Ídolo del América perdió la vida en plena Fecha FIFA
Claudia Sheinbaum
Club América
Liga MX
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 