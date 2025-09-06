¡Defensa de paseo! América hace ridículo y termina perdiendo contra DC United

El América tuvo partido amistoso en Estados Unidos ante el DC United, en un compromiso muy atractivo para los cremas. Hubo cambios importantes en la alineación titular del América, ya que Allan Saint-Maximin y Henry Martín fueron titulares en este partido, con la intención de que lleguen en buen nivel al clásico nacional.

En la primera parte se generaron jugadas de peligro y hubo momentos destacados, aunque ninguno de los dos equipos pudo mover las redes. Al minuto 49 se abrió el marcador, pues los de Estados Unidos pusieron poner el primero del juego ante el regalo de Kevin Álvarez.

Solo 5 minutos más tarde llegó el tanto del empate, el cual fue autogol y de esa forma se igualaron las cosas tras un desborde y centro del propio Kevin Álvarez.

DEFENSA DE PASEO

Los de la MLS crecieron en los últimos minutos del partido, ya que al minuto 60 pudieron tomar la ventaja para ponerse 2-1 en el marcador. Cuando agonizaba el partido, llegó el tercer tanto del United, con lo que confirmaron el triunfo en el compromiso con complacencia defensiva.

De esta manera el América cayó en el partido amistoso ante DC United por 3 tantos a 1, en partido que se celebró en Estados Unidos.

AMÉRICA LISTO PARA CHIVAS

Con este último partido amistoso en la fecha FIFA, el América ya está listo para enfrentar a las Chivas el próximo fin de semana. Con esto se confirmó que Henry Martín y Allan Saint-Maximin puedan ser titulares en dicho compromiso.