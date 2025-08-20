André Jardine responde a sus críticos: 'Nos quieren ver abajo porque tiene otro equipo en su corazón'

Respondió a sus críticos. André Jardine sabe que América no está pasando por su mejor momento, sin embargo, le ha pedido a sus jugadores hacer caso omiso a las críticas. Esto debido a que, para el entrenador brasileño, los comentarios negativos solo vienen de gente que apoya a otros equipos y no de su propia afición.

En una reciente entrevista, el estratega azulcrema le pidió a su afición seguir apoyándolos pues, aseguró que el momento de éxitos no han terminado y más pronto que tarde volverán a levantar títulos, tal y como lo hicieron al inicio de su gestión.

Respondió a los comentarios negativos | IMAGO7

Quieren ver abajo a América

Con respecto a las críticas, Jardine considera que los comentarios en contra de América vienen debido a que la prensa apoya a otros clubes por lo que, desean ver a las Águilas abajo, lejos de los campeonatos. Es por esto, que busca ir en contra de estas personas al ganar más títulos.

"Hay parte de la prensa que nos quiere ver abajo porque tiene otro equipo en su corazón, porque quiere ver a otro campeón. Nuestro papel con la gente es permanecer el máximo de tiempo que podamos en este momento, queremos otras conquistas”, confesó para Fox Sports

Considera que volverán a ser campeones | IMAGO7

Destaca a Baños por fichaje de Maximin

Para poder regresar a lo más alto de la Liga MX, el equipo ha decidido invertir en fichajes, especialmente el de Allan-Saint Maximin. Con respecto a esta contratación, el DT destacó el trabajo de la directiva al conseguir un jugador de alto calibre.

"Cuando surge el nombre de Allan la directiva se mostró muy entusiasmada con la posibilidad. Pensé que es casi imposible que lo logren (ficharlo) un jugador que tiene nivel para estar en cualquier liga del mundo... Hay que darle mérito a Baños y toda la directiva de convencerle, conseguimos un jugador de un nivel más alto del que imaginamos“.

Destacó la llegada de Maximin | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jardine tras gesto en victoria de América contra Tigres: "Ellos no entendieron"