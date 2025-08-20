Jardine tras gesto en victoria de América contra Tigres: "Ellos no entendieron"

André Jardine una vez más estuvo en el centro de la polémica en la Liga MX, ahora tras la victoria de América ante Tigres en e Estadio Universitario. Al finalizar el juego, el estratega azulcrema repitió el gesto que hizo en su momento ante Cruz Azul, de levantar tres dedos de la mano.

La señal de inmediato provocó molestia en el equipo felino y Juan Brunetta fue uno de los primeros en encarar al brasileño, quien tras esose ha justificado y ha puesto la responsabilidad de la trifulca en su rival. "Creo que ellos no entendieron que quería estar y celebrar con mi gente", argumentó en entrevista con Fox Sports.

Jardine volvió a estar en el centro de la polémica | IMAGO 7

Un gesto para la afición de América

Jardine ha mantenido su postura de afirmar que la señal no fue una provocación y que solo fue porque quería celebrar con los seguidores de las Águilas. "Recién acabó el juego contra Tigres, escuché a la gente de América en la tribuna y me sorprendí porque siempre pensé que no había aficionados nuestros en el Volcán".

"Era un grupo en la parte alta, por eso fui a dedicárselo a ellos (triunfo 3-1) porque hay que tener muchos huevos de meterse en ese estadio con 45 mil personas en contra. Cuando hago ese gesto (3) es para recordarles el orgullo tremendo del tricampeonato porque eso es lo que la gente me agradece", sostuvo.

No dejará de hacer el gesto

Fue la segunda ocasión que Jardine hace la señal de tres con las manos, misma que empieza a adoptar como un emblema por el histórico tricampeonato que logró del Apertura 2024 al Apertura 2025. “Lo de Cruz Azul fue porque yo estaba muy caliente por la expulsión".

Jardine aseguró que la gente de Tigres no entendió su gesto | IMAGO 7

"Cuando voy saliendo de la cancha me abuchea la afición de Cruz Azul con tanta fuerza, nunca lo había sentido así en México. Digamos que en autodefensa me salió contestarles con la señal del tricampeonato”, y enfatizó que, desde su perspectiva, nunca ha perjudicado a nadie por lo que lo seguirá haciendo. "Soy muy respetuoso, no quiero hacer una rivalidad que no tenga sentido".

"Soy muy pasional, fui aficionado y sé la emoción e importancia de que la gente esté enganchada con nosotros. El Volcán y Toluca son los dos ambientes más en contra que siempre tiene el América, no hay gente tuya en la grada. Por eso, cuando logras una victoria allí, hay que poder festejar porque, si no, el futbol pierde su gracia", finalizó.

A pesar de la molestia de Tigres, Jardine volvió a justificar su gesto | IMAGO 7